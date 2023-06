Nasprotniki Vučića in nasilja znova preplavili beograjske ulice

Protest poteka točno en mesec po tragičnem pokolu na Osnovni šoli Vladislav Ribnikar. Govorci so znova pozvali k odvzemu nacionalne frekvence televizijam Pink in Happy TV zaradi kršenja medijske zakonodaje in promocije nasilja, agresije in nemoralnosti. Ponovili so tudi poziv k zamenjavi ministra za notranje zadeve Bratislav Gašića , šefa varnostne službe Aleksandra Vulina in ministra za izobraževanje Branka Ružića .

Več deset tisoč protestnikov se je odpravilo po ulicah srbske prestolnice, kjer nameravajo napraviti ljudski obroč okrog Predsedništva Srbije. Na shodu je govorilo več vidnih imen srbskega javnega življenja, med njimi igralec Dragan Bjelogrlić, televizijska voditelja Zoran Kesić ter Ivan Ivanović in igralka Ceca Bojković.

Kesić je dejal, da se je zgodil "kopernikanski" preobrat ter da so mediji po nadzorom oblasti prenehali o protestnikih govoriti kot o "mrhovinarjih". "Ko so videli, koliko vas je, so začeli govoriti, da gre za veliko število državljanov, ki jih je potrebno spoštovati. Več, ko nas bo in bolj, ko bomo vztrajni, bolj bodo spoštovali to silo," je dejal televizijski voditelj in dodal, da je takoj potrebno povedati, da je nasilja dovolj, prav tako ustrahovanja, sovraštva in poniževanja. "Takoj moramo spremeniti to mesto in to državo, da si bodo otroci želeli ostati v njej."

Protest poteka mirno.