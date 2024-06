Nasralah zagrozil Cipru: 'Postali boste del te vojne'

"Imamo več kot 100.000 borcev, pripravili smo se na najhujši scenarij in Izrael to ve," je poudaril. "Leta 2006 smo imeli ambicijo bombardirati izraelsko oporišče na gori Meron. Danes borcem samo povemo, naj to storijo, in oni to takoj storijo."

Območje ob libanonsko-izraelski meji je od 7. oktobra lani stalno prizorišče obstreljevanja med Izraelom in Hezbolahom, ki je sicer zaveznik palestinskega islamističnega gibanja Hamas.