Za natakarja, ki je bil tarča homofobije, neznanci zbrali visoko napitnino

Kot je razvidno iz slike, objavljene na Facebooku, so stranke plačale svoj račun v višini 142 dolarjev (okoli 121 evrov), prostor, kamor bi morale zapisati višino napitnine pa so prečrtale. Razlog so jasno zapisali v opombo: "Postrežba je bila dobra, vendar napitnine ne dajemo grešnim homoseksualcem". Če bi ocenili, da je bila postrežba povprečna, bi se pričakovalo, da natakarju pustijo 21,3 dolarjev (okoli 18,2 evrov) napitnine, če pa bi ocenili, da je bila odlična, bi pustili 20-odstotkov, torej 28,4 dolarjev (okoli 24.20 evrov).

Incident je pritegnil pozornost Erica Salzwedela, soustanovitelja lokalne neprofitne skupine Do Good Wisconsin, ki si prizadeva storiti čim več "naključnih dejanj prijaznosti". Salzwedel je račun delil na družabnih omrežjih in dobil neverjeten odziv. Zbralo se je več sto ljudi, ki so natakarju želeli podariti napitnino. Skupaj je Do Good Wisconsin z 250 individualnimi donacijami uspel zbrati neverjetnih 4500 dolarjev (okoli 3847 evrov).