Natakarica v nočnem klubu zažgala točilni pult, ogenj zajel goste

Radio Mrežnica poroča, da je 23-letna natakarica s pijačo, ki vsebuje 80 odstotkov alkohola in se uporablja v koktajlih, "zažgala" točilni pult. Postopek je običajno atrakcija za goste, a tokrat je trik ušel izpod kontrole. Po prvih podatkih je zagorela steklenica, nato pa je ogenj zajel goste, ki so stali v bližini pulta. Kot razkriva posnetek, objavljen na družbenih medijih, je zavladala panika.

Po poročanju hrvaškega portala Net.hr , so policisti danes ob 2.30 zjutraj posredovali v nočnem klubu Monaco, kjer se je zgodil incident. Kot je pojasnila tamkajšnja policija, so zaradi "nestrokovnega ravnanja zaposlene z alkoholno pijačo" štiri osebe utrpele hude poškodbe, tri pa lažje.

Na kraj je prispela policija, osebe, ki so utrpele opekline, pa so prepeljali v karlovško bolnišnico. V teku je kriminalistična preiskava dogodka. Nočni klub Monaco se je na družbenem omrežju Facebook strankam opravičil za incident, poškodovanim pa zaželel hitro okrevanje. Dodali so, da bodo gostom povrnili škodo, nastalo na osebnih predmetih.