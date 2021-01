Natakarica z listom papirja dečka rešila pred trpinčenjem

V času kriz, kot je tudi epidemija covida-19, tveganje za nasilje v družini še narašča. Čez lužo so za junakinjo razglasili natakarico, ki je s kosom papirja rešila življenje trpinčenemu dečku. Ali potrebuješ pomoč, je zapisala po tistem, ko je videla fantiča v modricah, ki je tiho sedel za mizo v restavraciji in ni smel jesti. Ko je deček prikimal, je natakarica stopila v akcijo in poklicala policijo. Po besedah mož v modrem je prekinila začarani krog nevarne zlorabe otroka, s tem ko je pokazala pogum in skrb za dečka, ki ga prej nikoli ni videla. In pred nasilno družino nazadnje ni rešila le enega, temveč dva mladoletnika.