Natakarji, hitri kot blisk

V najbolj romantičnem mestu na svetu so priprave na Olimpijske igre vzeli resno. Po dobrem desetletju so obudili tekmovanje natakarjev, ki sega v leto 1914. Zaposleni v znamenitih pariških bistrojih, pomembnemu delu pariškega družabnega življenja, so tekmovali kdo bo na cilj najhitreje prinesel tipični francoski pladenj ne da bi karkoli z njega padlo na tla.