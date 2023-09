Grški natakarji nepopite koktajle naslednjim gostom ponujali kot aperitiv

Na jug grškega otoka Krf je potekala posebna akcija. Mesto Kavos je namreč zelo priljubljeno med turisti, znano pa predvsem po divjih zabavah. Neodvisni držki organ za javne prihodke AADE in carinski revizorji so se zato odločili, da bodo ob izteku letošnje poletne sezone pod drobnogled vzeli tamkajšnje lokale. A če so menili, da bodo tam naleteli le na neizdane račune, so se zmotili.

Nadzori so namreč pokazali, da so natakarji v več gostinskih obratih nepopito alkoholno pijačo, ki so jo gostje pustili za seboj, prelili v sveže kozarce in jo ponudili naslednjim obiskovalcem. V večini primerov so vso nepopito pijačo prelili v eno vedro, alkoholno mešanico pa nato kot aperitive ponujali novim gostom.

Uradniki so ob tem ugotovili tudi, da sedem lokalov sploh ni imelo dovoljenja za obratovanje. To verjetno pomeni tudi, da so gostom prodajali pritihotapljen ali nelegalen alkohol, ki je bil najverjetneje mešanica več različnih in močnih močnih alkoholnih pijač. Osem vzorcev pijač iz teh obratov so poslali na testiranje v grški nacionalni laboratorij. Na rezultate še čakajo.

Preverjali so seveda tudi, če natakarji vestno izdajajo račune. Ugotovili so, da izdaja peša v 26 barih. Skupno število neizdanih računov se je približalo 40.600, skupni znesek zatajenega prihodka pa 267.418 evrov.

Ob koncu pregleda so vsaj 28 obratom izdali prepoved obratovanja v naslednjih 48 urah. Lastniki so dobili tudi kazni. Država naj bi sedaj razmišljala, da bi podobne akcije izvedla tudi na drugih turistično priljubljenih točkah.