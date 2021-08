Ugrabitelj Natasche Kampusch želel, da bi se počutila kot žrtev nacistov

Moški, ki me je osem let zadrževal v ujetništvu, je želel, da bi se počutila kot žrtev nazicma, je v intervjuju izjavila Natascha Kampusch. "Za jest mi je dal zelo malo, malo oblačil, poniževal me je, opravljati sem morala težka dela in obril mi je glavo," je 33-letnica življenje v ujetništvu opisala v intervjuju za avstrijsko televizijo ob skorajšnjem izidu druge knjige.

Natascha Kampusch, ki jo je Wolfgang Priklopil ugrabil, nato pa osem let zadrževal v ujetništvu, je spregovorila o tem, kako je ugrabitelj občudoval Adolfa Hitlerja in želel, da bi se počutila kot žrtev nacistov. icon-expand Natascho Kampusch je Priklopil ugrabil, ko je bila stara 10 let. V ujetništvu jo je zadrževal osem let, vse dokler ji ni leta 2006 uspelo pobegniti. FOTO: AP 15-let po tem, ko je svetovno javnost pretresla zgodba o dekletu, ki ji je skorajda po čudežu uspelo zbežati iz krempljev ugrabitelja, je Kampuscheva o letih ujetništva znova spregovorila za medije. "Za jest mi je dal zelo malo, malo oblačil, poniževal me je, opravljati sem morala težka dela in obril mi je glavo," je 33-letnica opisala za avstrijsko televizijo ORF. V enem trenutku je tehtala le 38 kilogramov. Priklopil je takrat 10-letno Natascho ugrabil na poti v šolo. Od leta 1998 pa vse do 2006, ko ji je končno uspelo pobegniti, jo je zadrževal v majhnem zaklonišču pod svojo garažo, v bližini avstrijske prestolnice. Ko mu je 18-letna žrtev nato le ubežala, je 44-letnik storil samomor. Kot nadomestilo oziroma 'odškodnino' za to, kar je preživela, je prejela lastništvo nad Priklopilovo hišo, a v njej pozneje ni nikoli živela. "Občudoval je Adolfa Hitlerja in hotel, da se počutim kot nacistične žrtve." Žrtev ugrabitelja je o življenju s Priklopilom napisala knjigo z naslovom 3096 dni, po kateri so posneli tudi film. Dnevnik je sicer pisala še v času ujetništva – na toaletni papir, zapiske pa nato shranjevala v škatlo, ki jo je skrivala pred zločincem. "Najmanj 60 udarcev v obraz. 10 do 15 udarcev s petjo v glavo, po katerih mi je postalo slabo. En udarec s polno močjo v moje desno uho," je brati enega od teh zapisov. icon-expand Priklopil je Kampuschevo večino časa zadrževal v kletni sobi. O tem je napisala tudi knjigo, zdaj pripravlja že drugo. FOTO: AP Kampuscheva pa zdaj pripravlja tudi že nadaljevanje. V drugi knjigi z naslovom 10 let svobode, pravi, da so jo v času na prostosti 'zlorabili' tisoči. "Pobegnila sem pred sovražnikom in nenadoma sem jih imela na desetine – na nekaterih internetnih forumih celo na tisoče," piše. Meni, da so pojavile nekatere kritike na njen račun tudi zato, ker se je – ko je govorila o svojih izkušnjah – zdela preveč trdna oziroma neprizadeta, namesto da bi se obnašala kot žrtev. "Ljudje so verjetno mislili, da mi bo manjkalo oko ali kaj podobnega, da vse dni jočem ali da sem pod vplivom zdravil. Mnogim bi bila ta podoba žrtve verjetno bolj všeč," je še poudarila v zadnjem intervjuju.