National Geographic odpustil še zadnje zaposlene novinarje

Odpuščeni novinarji so na Twitterju izpostavljali, da je bila zanje čast delati za tako ugledno revijo ter da so ponosni na svoje delo in delo svojih kolegov.

Pri reviji so kot zadnje odpustili 19 novinarjev, ki so jih o tem obvestili aprila, poroča ameriški časnik Washington Post . Gre za najnovejše ukrepe v vrsti zmanjšanj števila zaposlenih v tehnoloških in medijskih publikacijah v ZDA letos.

Kultna revija z naslovnico z rumenim okvirjem, ki izhaja že 135 let in je od leta 2019 v lasti podjetja Walt Disney, je v zadnjih letih doživela številne kadrovske reze. Med drugim so septembra lani odpustili šest urednikov.

Lastniki National Geographica sicer želijo še dodatno oklestiti stroške. Revija tako od začetka prihodnjega leta ne bo več naprodaj v kioskih v ZDA.

Revija, ki jo je leta 1888 ustanovilo društvo National Geographic Society in je znana po člankih in fotografijah, za katere sta bila potrebna večmesečno raziskovanje in priprava, je imela po pisanju Washington Posta v času svojega razcveta v 80. letih prejšnjega stoletja 12 milijonov naročnikov v ZDA in še nekaj milijonov po svetu. Ob koncu lanskega leta je imela v ZDA manj kot dva milijona naročnikov.