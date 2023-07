Po 320 letih natisnili zadnjo izdajo najstarejšega časopisa na svetu

Zakon, ki ga je aprila sprejela vlada, je odpravil zakonsko zahtevo, da morajo podjetja plačati za objavo javnih zadev v tiskani izdaji časopisa, s čimer je Wiener Zeitung izgubil vlogo uradnega časopisa oziroma lista.

Po poročanju Der Spiegla je sprememba zakonodaje povzročila izpad prihodkov pri založniku za 18 milijonov evrov, časopis pa je bil primoran ukiniti 63 delovnih mest. Za zdaj načrtujejo, da bodo še naprej enkrat mesečno izdali fizično številko, večino novinarskega dela pa bodo objavljali na spletu.

Časopis je v lasti avstrijske vlade, vendar je uredniško neodvisen. Izhajati je začel avgusta 1703 in je do danes prestal 12 predsednikov, 10 cesarjev in dve republiki.