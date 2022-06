Nato bo Finsko in Švedsko tudi uradno povabil k zavezništvu

Dopoldne bodo razpravljali o nadaljnji pomoči Ukrajini, ki se že več kot štiri mesece sooča z rusko agresijo. Prek videokonference jih bo nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Po pričakovanjih bodo voditelji potrdili paket celovite pomoči Ukrajini, je že pred zasedanjem napovedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg.

V luči ruske agresije na Ukrajino pa Nato krepi tudi svojo obrambno in odvračalno držo, predvsem na svojem vzhodnem krilu. Tako bo število sil za hitro odzivanje zavezništvo povečalo na več kot 300.000. Dopoldne bodo voditelji obravnavali še proračunske izdatke za obrambo in strateški koncept zavezništva.

Popoldne pa so bodo posvetili vprašanju širitve zavezništva na Švedsko in Finsko, ki ju bodo voditelji predvidoma povabili k članstvu v zavezništvu. Turčija je namreč prav v torek podpisala memorandum, v skladu s katerim bo Ankara podprla priključitev teh dveh skandinavskih držav. Finska in Švedska sta v zameno za to obljubili podporo Turčiji v boju proti terorizmu.

Premierja Goloba na zasedanju spremljata tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki bo sodelovala na zasedanju zunanjih ministrov o južnem sosedstvu Nata, in obrambni minister Marjan Šarec, ki bo s svojimi kolegi iz članic Nata in BiH razpravljal o Zahodnem Balkanu.