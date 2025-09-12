Nato bo okrepil prisotnost na vzhodnem krilu

Kot je povedal vrhovni poveljnik Natovih sil v Evropi, ameriški general Alexus Grynkewich, je danes odredil posebno operacijo, s katero bo zavezništvo še okrepilo svojo prisotnost na vzhodnem krilu.
"Ta vojaška aktivnost se bo začela v prihodnjih dneh in bo vključevala vrsto zmogljivosti iz različnih zaveznic, vključno z Dansko, Francijo, Združenim kraljestvom in Nemčijo," je dejal Mark Rutte.
Z Grynkewichem sta med zmogljivostmi naštela francoska lovska letala rafale, danska bojna letala f-16, pa tudi zmogljivosti zračne obrambe in obrambe pred droni.
Zveza Nato, katere enote so že zdaj nameščene v osmih članicah na vzhodu zavezništva, prisotnost krepi, potem ko so poljske oblasti v noči s torka na sredo zabeležile okoli 20 vdorov ruskih dronov v poljski zračni prostor. Že v sredo je na pobudo Varšave potekalo posvetovanje v okviru zavezništva, ki ga omogoča 4. člen severnoatlantske pogodbe. Članice so izrazile solidarnost s Poljsko.
