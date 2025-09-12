Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Nato bo okrepil prisotnost na vzhodnem krilu

Bruselj, 12. 09. 2025 17.51 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
2

Zveza Nato bo po nedavnem vdoru ruskih dronov na Poljsko okrepila svojo prisotnost v državah na vzhodu zavezništva, je napovedal generalni sekretar Nata Mark Rutte. Med drugim bodo okrepili zmogljivosti, namenjene obrambi pred brezpilotnimi letalniki.

Kot je povedal vrhovni poveljnik Natovih sil v Evropi, ameriški general Alexus Grynkewich, je danes odredil posebno operacijo, s katero bo zavezništvo še okrepilo svojo prisotnost na vzhodnem krilu.

"Ta vojaška aktivnost se bo začela v prihodnjih dneh in bo vključevala vrsto zmogljivosti iz različnih zaveznic, vključno z Dansko, Francijo, Združenim kraljestvom in Nemčijo," je dejal Mark Rutte

Mark Rutte
Mark Rutte FOTO: Profimedia

Z Grynkewichem sta med zmogljivostmi naštela francoska lovska letala rafale, danska bojna letala f-16, pa tudi zmogljivosti zračne obrambe in obrambe pred droni.

Preberi še 'Na muho smo streljali s topom'

Zveza Nato, katere enote so že zdaj nameščene v osmih članicah na vzhodu zavezništva, prisotnost krepi, potem ko so poljske oblasti v noči s torka na sredo zabeležile okoli 20 vdorov ruskih dronov v poljski zračni prostor. Že v sredo je na pobudo Varšave potekalo posvetovanje v okviru zavezništva, ki ga omogoča 4. člen severnoatlantske pogodbe. Članice so izrazile solidarnost s Poljsko.

nato krepitev prisotnosti poljska droni
Naslednji članek

Pirc Musarjeva na Dunaju izrazila skrb zaradi policijske racije na Peršmanovi domačiji

SORODNI ČLANKI

'Na muho smo streljali s topom'

Poljska omejuje zračni promet na vzhodu, Nemci in Francozi prihajajo na pomoč

Grošelj: Rusija želi eskalirati zadeve

Poljska delila posnetke sestreljenih dronov, Rusija: Širijo laži in mite

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jutri_pa_res
12. 09. 2025 18.07
Vsekakor upam, da za sestrelitev par 100 Eur vrednih dronov niso uporabili raket po milijon...Ta vojna je prinesla generalno spremembo v vojaški doktrini. Nujna je množica majhnih lahkih oklepnikov s radarsko vodenimi hitrostrelnimi topiči ali mitraljezi za poceni sestreljevanje dronov...In tanki so postali praktično neuporabni.
ODGOVORI
0 0
EU Dig. Cenzura
12. 09. 2025 18.02
-1
Se ze kuha politicna vojna. Amerika hoce eu unicit in to je sedaj poskus z vojno. tisti dron ki ga ves cas kazejo, Vprasanje ce sploh je bil tam, verjetno so to prinesli nek ostanek iz ukraine… Ce sploh so posnetki iz poljske…. Narod pa naseda vse kar prebere!!!
ODGOVORI
2 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256