Nato bo preučil poziv Trumpa k večji angažiranosti na Bližnjem vzhodu

"Trdno verjamem, da najboljši način za boj proti mednarodnemu terorizmu ni vedno pošiljanje Natovih vojakov v velike bojne operacije," je povedal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.

"Najboljši način je, da lokalne sile usposobimo, da se same borijo proti terorizmu. In ravno to delamo v Afganistanu in Iraku in, seveda, lahko preučimo, ali lahko delamo več tega," je pojasnil. O tem ni želel podrobneje govoriti, je pa poudaril, da bo kakršnakoli sprememba sprejeta po posvetu s članicami zavezništva in državami v regiji.