Nato bo število sil za hitro odzivanje povečal za skoraj 8-krat

"Okrepili bomo našo prednjo obrambo. Okrepili bomo bojne skupine v vzhodnem delu zavezništva na raven brigad. Preoblikovali bomo Natove sile za hitro odzivanje in njihovo število povečali na več kot 300.000," je na današnji novinarski konferenci v Bruslju povedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg.

Trenutno je teh v silah za hitro odzivanje v bojnih skupinah v osmih vzhodnih članicah Nata okoli 40.000 vojakov in vojakinj. Nameščeni so v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljskem, Bolgariji, Slovaškem, Madžarskem in Romuniji.