Nato in Zahod potrdila nadaljnjo podporo in pomoč Kijevu

Spomnil je, da so članice Nata nedavno Kijevu obljubile za več milijard dolarjev vojaške pomoči, vključno s topniškim strelivom, zračno obrambo, opremo in rezervnimi deli za letala F-16 ter brezpilotne letalnike.

"Vendar ne smemo izgubiti upanja, saj je Ukrajina vedno znova pokazala izjemne sposobnosti in odločnost," je dejal. Izpostavil je, da je ukrajinska vojska znova zavzela polovico ozemlja, ki ga je zasedla Rusija, da jo je pregnala z velikega dela ob Črnem morju, ruski vojski pa povzročila velike izgube, poročajo tuje tiskovne agencije.

Stoltenberg je v video izjavi priznal, da razmere na bojišču ostajajo izredno težke in da nič ne kaže, da bi bil ruski predsednik Vladimir Putin pripravljen na mir.

Nova pomoč pa še prihaja, je dejal in Kijevu zagotovil nadaljnjo podporo Nata "za vašo in našo varnost". Izrazil je gotovost, da bo Ukrajina postala članica Nata, ter izpostavil, da je Putin z invazijo hotel Ukrajini to preprečiti, dosegel pa ravno nasprotno, saj je Kijev bliže zavezništvu kot kdajkoli prej.

Ob drugi obletnici so nadaljnjo podporo Kijevu izrazile tudi številne zahodne države. Britanski premier Rishi Sunak mu je obljubil podporo Londona tako dolgo, kolikor bo potrebno, in poudaril, da "tiranija ne bo nikoli zmagala", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

London, ki je eden glavnih podpornikov Kijeva, je nedavno napovedal povečanje vojaške pomoči Ukrajini, ki bo letos in v letu 2025 znašala skupno 2,9 milijarde evrov. Danes pa je napovedal okoli 300 milijonov evrov nove pomoči za proizvodnjo topniškega streliva in humanitarno pomoč.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je ruskega predsednika Vladimirja Putina opozoril, da francoska podpora Ukrajine ne bo oslabela in da ne more računati na utrujenost Evropejcev. "Izid te vojne bo odločilen za evropske interese, vrednote in varnost," je poudaril.

Nemški kancler Olaf Scholz, ki je prav tako ponovil podporo Kijevu, pa je Nemčijo in Evropo pozval k okrepitvi obrambe, saj Rusija "ne napada samo Ukrajino, ampak uničuje mir v Evropi".

"Mi, Nemčija in Evropa, moramo storiti še več, da se bomo lahko učinkovito branili," je dejal, kot najboljše jamstvo za obrambo na obeh straneh Atlantika pa je izpostavil Nato, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Podporo Kijevu sta izrazili tudi Avstrija in Nizozemska.

Zelenski ob obletnici vojne izpostavil pomen pomoči ZDA

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na predvečer obletnice ruske invazije na Ukrajino poudaril, da je paket pomoči ZDA v višini 60 milijard dolarjev (55 milijard evrov), ki še čaka na potrditev v predstavniškem domu ameriškega kongresa, izrednega pomena za ukrajinski narod.

"Ta paket ni običajen, je temeljnega pomena za našo obrambo, tako z vidika njegove vsebine kot tudi z vidika sporočila, ki ga njegova podpora ali nepodpora pošlje svetu," je dejal Zelenski v nočnem video nagovoru po srečanju z vodjo senatne večine ameriškega kongresa Chuckom Schumerjem na zahodu Ukrajine.

"Demokracije se ne smejo umakniti iz zgodovinskega procesa – iz procesa varovanja vseh vrednot, ki opredeljujejo naš sodobni svet," je dodal.

Predstavniški dom kongresa ZDA še vedno ni potrdil predloga zakona o dodatni vojaški pomoči Ukrajini v vrednosti 60 milijard dolarjev, ki ga je odobril senat. Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson ob pritisku bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa zavrača uvrstitev predloga na glasovanje.

Ameriški predsednik Joe Biden je v petek ob napovedi novih sankcij proti Rusiji znova pozval kongres, naj vendarle sprejme predlog zakona, ki bi omogočil podporo Ukrajini. "Morebitno pomanjkanje podpore Ukrajini v tem kritičnem trenutku ne bo šlo kar tako v pozabo," je dejal.

Ukrajinske oborožene sile so v zadnjem času na več odsekih fronte zaradi pomanjkanja streliva in zračne obrambe utrpele hude izgube. Da so razmere izjemno težke, je nedavno priznal tudi Zelenski.