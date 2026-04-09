'Nato je platforma za projekcijo ameriške moči'

Rutte je nadaljeval: "Ko govorimo o Natu, evropske države vedo, da Nato obstaja za to, da brani Združene države Amerike, ki morajo zavarovati Atlantik, Arktiko in Evropo, da bi lahko bile varne doma. Nato je tukaj tudi za to, da je Evropa varna, in tudi zato, da je platforma za projekcijo moči ZDA. Kar so ZDA naredile Iranu, so lahko naredile zato, ker je veliko evropskih držav izpolnilo svoje zaveze."

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je novinarjem pred tem povedala, da Trump meni, da je bil NATO med iransko vojno "preizkušen in da mu je spodletelo" . Na vprašanje, ali se s tem strinja, je Rutte priznal, da nekatere države niso priskočile na pomoč, vendar je "večina evropskih držav že storila, kar so obljubile, da bodo" . Pri tem je dejal, da so evropske države pomagale z logistiko in na druge načine. Ponovil je, da popolnoma razume Trumpovo razočaranje nad evropskimi zavezniki.

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je na televiziji CNN poudaril, da so bili pogovori z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom odkriti, medtem ko ameriški predsednik ni skrival razočaranja nad evropskimi zavezniki, ki ga niso podprli v vojni proti Iranu. "Bil je zelo odkrit, zelo odprt pogovor. Jasno mi je povedal, kaj si misli o tem, kar se je zgodilo v zadnjih nekaj tednih," je Rutte povedal v intervjuju za CNN.

Na vprašanje, koliko držav zaveznic Nata meni, da je vojna, ki sta jo Trump in Izrael vodila proti Iranu, nezakonita in ali je to prevladujoče mnenje, je Rutte odgovoril, da temu ni tako. "Ker je NATO vedno zavzemal stališče, da je zmanjševanje zmogljivosti iranskega raketnega potenciala ključnega pomena," je dejal.

Generalnega sekretarja Nata so vprašali tudi, ali mu je Trump povedal, da bo poskušal umakniti ZDA iz Nata, kot so to poročali nekateri ameriški mediji. Rutte ni neposredno odgovoril na vprašanje. Dejal pa je, da je Trumpa "opozoril tudi na dejstvo, da je prav njegovo vodstvo privedlo do haaške zaveze glede porabe. Torej pet odstotkov, kar je velika sprememba v Natu. To je velik premik, ki je del njegove zapuščine," je odgovoril Rutte.

Wall Street Journal je pred tem poročal, da Trumpova administracija preučuje načrt za kaznovanje nekaterih držav članic Nata zaradi njihove zadržanosti pri podpori ZDA in Izraela med vojno z Iranom.

Poročilo, ki se sklicuje na uradnike administracije, navaja, da bi predlog vključeval premestitev ameriških vojakov iz držav Nata, ki veljajo za "nekoristne" za vojna prizadevanja v Iranu, in njihovo namestitev v države, ki bolj podpirajo ameriško vojaško kampanjo.

Ko so generalnega sekretarja vprašali glede Trumpovih groženj, ko je odkrito zagrozil z genocidom oz. uničenjem celotne iranske civilizacije, je ta odgovoril, da "ne komentira vedno izjav voditeljev". Kljub temu je Trumpa podprl in nadaljeval: "Kar želim, je, da veste, da podpiram predsednika in vem, da ga tudi večji del Evrope, ko gre za omejevanje kapacitete Irana pri njegovem širjenju kaosa v regiji, Evropi in svetu. So eni največjih ruskih podpornikov vojne v Ukrajini, vsi vemo, z droni. So eksistencialna grožnja Izraelu in če bi dobili v roke jedrsko orožje ... Vedno je dobro, če se poskušaš pogajati. A na primer s Severno Korejo je to predolgo trajalo in so prišli do jedrskega orožja. Potem se ne moreš več pogajati, ker imajo to moč."

Po sestanku se je oglasil tudi Trump, ki pa je, kljub Ruttejevemu spravljivemu tonu, nadaljeval s svojo retoriko glede Nata. "Nato ni bil tam, ko smo ga potrebovali, in ga ne bo, če ga bomo spet potrebovali. Spomnite se Grenlandije, tistega velikega, slabo upravljanega kosa ledu."