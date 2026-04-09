Tujina

'Nato je platforma za projekcijo ameriške moči'

Washington, 09. 04. 2026 10.56 pred 1 uro 3 min branja 58

Avtor:
M.V.
Mark Rutte

Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je po sestanku z Donaldom Trumpom v Washingtonu na ameriški televiziji CNN povedal več stvari, ki v Evropi niso nikogar presenetile. Strinjal se je s Trumpom in okrcal nekatere evropske zaveznike, pri tem pa 'odkrito' dejal, da je vojaško zavezništvo "platforma za projekcijo moči Združenih držav" in da glede Irana podpira Trumpa in Izrael.

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je na televiziji CNN poudaril, da so bili pogovori z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom odkriti, medtem ko ameriški predsednik ni skrival razočaranja nad evropskimi zavezniki, ki ga niso podprli v vojni proti Iranu. "Bil je zelo odkrit, zelo odprt pogovor. Jasno mi je povedal, kaj si misli o tem, kar se je zgodilo v zadnjih nekaj tednih," je Rutte povedal v intervjuju za CNN.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je novinarjem pred tem povedala, da Trump meni, da je bil NATO med iransko vojno "preizkušen in da mu je spodletelo". Na vprašanje, ali se s tem strinja, je Rutte priznal, da nekatere države niso priskočile na pomoč, vendar je "večina evropskih držav že storila, kar so obljubile, da bodo". Pri tem je dejal, da so evropske države pomagale z logistiko in na druge načine. Ponovil je, da popolnoma razume Trumpovo razočaranje nad evropskimi zavezniki.

Rutte je nadaljeval: "Ko govorimo o Natu, evropske države vedo, da Nato obstaja za to, da brani Združene države Amerike, ki morajo zavarovati Atlantik, Arktiko in Evropo, da bi lahko bile varne doma. Nato je tukaj tudi za to, da je Evropa varna, in tudi zato, da je platforma za projekcijo moči ZDA. Kar so ZDA naredile Iranu, so lahko naredile zato, ker je veliko evropskih držav izpolnilo svoje zaveze."

Na vprašanje, koliko držav zaveznic Nata meni, da je vojna, ki sta jo Trump in Izrael vodila proti Iranu, nezakonita in ali je to prevladujoče mnenje, je Rutte odgovoril, da temu ni tako. "Ker je NATO vedno zavzemal stališče, da je zmanjševanje zmogljivosti iranskega raketnega potenciala ključnega pomena," je dejal.

Generalnega sekretarja Nata so vprašali tudi, ali mu je Trump povedal, da bo poskušal umakniti ZDA iz Nata, kot so to poročali nekateri ameriški mediji. Rutte ni neposredno odgovoril na vprašanje. Dejal pa je, da je Trumpa "opozoril tudi na dejstvo, da je prav njegovo vodstvo privedlo do haaške zaveze glede porabe. Torej pet odstotkov, kar je velika sprememba v Natu. To je velik premik, ki je del njegove zapuščine," je odgovoril Rutte.

Wall Street Journal je pred tem poročal, da Trumpova administracija preučuje načrt za kaznovanje nekaterih držav članic Nata zaradi njihove zadržanosti pri podpori ZDA in Izraela med vojno z Iranom.

Poročilo, ki se sklicuje na uradnike administracije, navaja, da bi predlog vključeval premestitev ameriških vojakov iz držav Nata, ki veljajo za "nekoristne" za vojna prizadevanja v Iranu, in njihovo namestitev v države, ki bolj podpirajo ameriško vojaško kampanjo.

Ko so generalnega sekretarja vprašali glede Trumpovih groženj, ko je odkrito zagrozil z genocidom oz. uničenjem celotne iranske civilizacije, je ta odgovoril, da "ne komentira vedno izjav voditeljev". Kljub temu je Trumpa podprl in nadaljeval: "Kar želim, je, da veste, da podpiram predsednika in vem, da ga tudi večji del Evrope, ko gre za omejevanje kapacitete Irana pri njegovem širjenju kaosa v regiji, Evropi in svetu. So eni največjih ruskih podpornikov vojne v Ukrajini, vsi vemo, z droni. So eksistencialna grožnja Izraelu in če bi dobili v roke jedrsko orožje ... Vedno je dobro, če se poskušaš pogajati. A na primer s Severno Korejo je to predolgo trajalo in so prišli do jedrskega orožja. Potem se ne moreš več pogajati, ker imajo to moč."

Po sestanku se je oglasil tudi Trump, ki pa je, kljub Ruttejevemu spravljivemu tonu, nadaljeval s svojo retoriko glede Nata. "Nato ni bil tam, ko smo ga potrebovali, in ga ne bo, če ga bomo spet potrebovali. Spomnite se Grenlandije, tistega velikega, slabo upravljanega kosa ledu."

Rudarja, ujetega v zrušenem rovu, po skoraj dveh tednih našli živega

Kitajski raziskovalec umrl po zaslišanju ameriških oblasti

KOMENTARJI58

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JAZsemTI
09. 04. 2026 12.21
Že dolgo kdo Trampu briše tazadnjo…😏
Odgovori
0 0
dannyer
09. 04. 2026 12.17
zanimivo vodja nata podpira nezakonito vojno in agresijo. ter potencialne vojne zločine teh deveh držav. torje sekretar nata podpira nekaj kar države EU ja ne podpirajo? tudi ne prebivalstvo.
Odgovori
+1
2 1
Tomaz Korosec
09. 04. 2026 12.15
Čudno da ima ovratnik še bel, ker je ravnokar potegnil glavo iz Orang.. r...
Odgovori
+1
2 1
BMReloaded
09. 04. 2026 12.14
Prosim za referendum o natu in izstopu iz eu...pa to.
Odgovori
+2
3 1
Sir Oliver
09. 04. 2026 12.08
Rutte ti si sramota za Evropo.
Odgovori
+4
5 1
sapphireitaly
09. 04. 2026 12.07
Dokler levicarji podpirajo Hamas in Iran namesto zaveznikov Izraela in ZDA, bomo imeli pac visoke cene nafte... Naj se prizna genocid nad Izraelom in skupaj sesujmo teroristicno oblast v Iranu. Dovolj je Golobnjaka. Bog, domovina, Janša!
Odgovori
-4
2 6
kovanec
09. 04. 2026 12.26
Trolček
Odgovori
0 0
Tomen
09. 04. 2026 12.05
P**do**z** kr tam ostan!! Evropa mora imeti svojo vojsko in pika!!
Odgovori
+8
9 1
FreedomMan
09. 04. 2026 12.00
G. Rutte Amerika je velika, srečno in zbogom da te več ne gledamo v EU.
Odgovori
+9
10 1
sabro4
09. 04. 2026 11.59
od kdaj Rutte priznava teorije zarore...
Odgovori
+4
5 1
daedryk
09. 04. 2026 11.49
res so vzporednice. ustvarjalci twitterja so z muskovim nakupom plačali lansiranje njihove nove platforme bluesky, nato pa je z ameriškim cvenkom zakuhal vojno v ukrajini. morda je sicer videti, da je šel ameriški cvenk nenadoma v perzijo in da so ukrajinsko vojno začeli rusi, drži pa kot pribito, da stroški padajo na nas v vsakem primeru. sicer je odnos med poljsko in ukrajino enak odnosu med hrvati in srbi. slab. na živce mi grejo vsi oboževalci arabske pisave in islama. tudi latinica in njena bedna varianta gajica mi gresta na živce. normalizirali ste trolanje in mobing. promovirate reklame, ki prodajajo promocije; vsak, ki objavi avtorsko delo na spletu, najde najprej nekaj ducatov promotorjev, ki bi kar njemu zaračunali objavo. prva poslovna ideja vsakega podjetnika je goljufija.
Odgovori
+0
1 1
Banion
09. 04. 2026 11.47
kam smo prišli, nato naj pomaga američanom pri njihovih blodnjah, če sami niso sposobni naj dajo mir. Sedaj bi kaznovali tiste ki so jasno povedali da si ne gredo, sploh pa ne napadat neko državo po židovskem nareku. Morda držijo trumpa za moda a vseh le ne in ponekod je še zdrava pamet. NATO je bil ustanovljen za obrambo in napad na neko državo zardi trumpovega delanja uslug skorumpiranemu prijatlu ni obramba, naj trdi donald kar hoče. Lepo so mu pokazali astronavti kaj si mislijo o njegovem širokoustenju
Odgovori
+12
14 2
Tomaz Korosec
09. 04. 2026 12.18
Hvala Banion, meni ni bilo treba pisati točno to.
Odgovori
0 0
Uporabnik1874818
09. 04. 2026 11.46
To ni noben sekretar ampak vazal. Če tak vodi NATO, potem je to konec zavezništva
Odgovori
+17
18 1
Brucia la terra
09. 04. 2026 11.43
In prav on se oglaša. Njegova država je so odgovorna za genocid v Srebrenici. Očitno žel to umazono tradicijo nadaljevati.
Odgovori
+11
15 4
Posteni
09. 04. 2026 11.45
Hm..nisem vedu da je rutte srb ? 🤣🐑
Odgovori
-12
0 12
Brucia la terra
09. 04. 2026 11.46
Modre čelad, varovanje državljanov... Mogoče si premlad, da bi vedel.
Odgovori
+10
12 2
MeaParvitas
09. 04. 2026 11.48
@Posteni je pošteno neveden...
Odgovori
+8
9 1
300 let do specialista
09. 04. 2026 11.43
Kaj točno pa počne Iran? A kimavček to lahko opredeli?
Odgovori
+11
14 3
MeaParvitas
09. 04. 2026 11.55
Tujega nočejo, svojega ne dajo....Trumpu pa to ni jkasno...
Odgovori
+7
8 1
Teh90Str25
09. 04. 2026 11.43
če se bo pritisk Trumpa in Rubia stopnjeval, bo treba ven iz NATA. al pa ZDA vržt ven...
Odgovori
+6
9 3
Brucia la terra
09. 04. 2026 11.45
NATO je prav, da obstaja. Treba pa je izgnati ZDA
Odgovori
+7
8 1
Alex82
09. 04. 2026 11.41
Vazali pre....eti🤧🤧🤧
Odgovori
+6
7 1
300 let do specialista
09. 04. 2026 11.40
Klasični kupljeni kimavček, nastavljeni upognjenček, ki igra neka mu.da, v resnici pa nosi kiklo. To so "evropske vrednote", identitete itak ni.
Odgovori
+13
14 1
bobiv
09. 04. 2026 11.40
Na celotnem območju EU naredit referendum o izstopu iz NATO pakta!
Odgovori
+12
13 1
biggbrader
09. 04. 2026 11.40
Pamet v glavo. Naš predstavnik v Bruslju (poslan tja s strani lewe vlade), je lepo povedal, da nam Amiji ščitijo hrbet, kajti realnost je taka, da Iranci lahko zalučajo (s pomočjo Rusije in Kitajske) supersonične rakete, praktično tudi na Bruselj. Zato jim je potrebno, dokler so taki verski fanatiki, stalno gledati pod preste.
Odgovori
-6
2 8
Uporabnik1874818
09. 04. 2026 11.47
Iran še ni nikoli nikogar napadel. Rusija pa tudi bistveno manjkrat kot pa ZDA.
Odgovori
+8
10 2
Lepdan123
09. 04. 2026 11.39
Še en dokaz več, da ne delajo za nas, ampak izključno zase in za druge, mi pa to financiramo. Sramota.
Odgovori
+9
11 2
bibaleze
Portal
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile
Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi operirala nos
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi operirala nos
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Biki želijo več stabilnosti, levi zaupajo vase
Dnevni horoskop: Biki želijo več stabilnosti, levi zaupajo vase
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
moskisvet
Portal
Odločeno: Ženska, odgovorna za smrt zvezdnika, dobila 15 let zapora
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
dominvrt
Portal
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Mali medvedek na Plitvicah: kaj sledi po najdbi?
Mali medvedek na Plitvicah: kaj sledi po najdbi?
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
okusno
Portal
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
