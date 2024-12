Razburjen hrvaški minister: Madžari za božično darilo delili sporne zemljevide

Po poročanju hrvaških medijev je stalni predstavnik Madžarske pri Natu Istvan Balogh svojim kolegom v Bruslju kot božično darilo podaril nacionalni zemljevid Madžarske, ki si prisvaja večji del ozemlja današnje Hrvaške.

Dejanje je Grlić Radman označil kot neprimerno in dodal, da vsebino, ki naj bi zaokrožila med nekaterimi madžarskimi sodelavci pri Natu, še podrobno preučujejo. "Trenutno zahtevno geopolitično obdobje, ki je polno varnostnih groženj, potrebuje več dialoga in enotnosti med evropskimi in čezatlantskimi zavezniki," je v odzivu na omrežju X zapisal Grlić Radman in dodal, da o incidentu razpravlja s kolegi iz Romunije, Slovaške in Slovenije.

Na slovensko zunanje ministrstvo smo poslali vprašanja, njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.