Nato nad Romunijo znova sestrelil brezpilotnik

Romunsko ministrstvo za nacionalno obrambo je sporočilo, da je v nedeljo ob 4.44 v romunski zračni prostor približno 24 kilometrov severno od mesta Galati iz smeri Republike Moldavije nezakonito vstopil brezpilotni letalnik, poroča romunska Stirile PRO TV.

Španski pilot lovskega letala F-18, ki je bil na misiji Nata za nadzor zračnega prostora, je brezpilotnik sestrelil. "Letalo F-18 je dron varno sestrelilo ob 5.01," je sporočilo ministrstvo. Od kod dron izvira, niso navedli.

Razbitine brezpilotnika so padle na nenaseljeno območje med krajema Bleni in Cudalbi v okrožju Galai.