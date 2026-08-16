Nato nad Romunijo znova sestrelil brezpilotnik

Romunsko ministrstvo za nacionalno obrambo je sporočilo, da je v nedeljo ob 4.44 v romunski zračni prostor približno 24 kilometrov severno od mesta Galati iz smeri Republike Moldavije nezakonito vstopil brezpilotni letalnik, poroča romunska Stirile PRO TV.
Španski pilot lovskega letala F-18, ki je bil na misiji Nata za nadzor zračnega prostora, je brezpilotnik sestrelil. "Letalo F-18 je dron varno sestrelilo ob 5.01," je sporočilo ministrstvo. Od kod dron izvira, niso navedli.
Razbitine brezpilotnika so padle na nenaseljeno območje med krajema Bleni in Cudalbi v okrožju Galai.
To je sicer že četrti brezpilotni letalnik, ki so ga letos sestrelili nad območjem te države, po tem, ko so konec julija v treh dneh sestrelili tri letalnike. Maja pa je dron padel na stanovanjsko stavbo v Galatiju blizu meje z Ukrajino, pri čemer sta bila ranjena dva človeka. Od začetka ruske invazije na Ukrajino so sicer v državi zaznali še več nezakonitih vdorov brezpilotnikov.
Romunija, ki je članica Nata, si deli 614 kilometrov dolgo kopensko mejo z Ukrajino in je bila v zadnjih štirih letih priča večkratnim kršitvam njenega zračnega prostora z ruskimi droni, v Črnem morju vzdolž ključnih trgovinskih in energetskih poti pa so večkrat zaznali tudi plavajoče mine.