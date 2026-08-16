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Nato nad Romunijo znova sestrelil brezpilotnik

Bukarešta, 16. 08. 2026 07.33 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
Brezpilotni letalnik (slika je simbolična)

V Romuniji so zabeležili nov vdor brezpilotnega letalnika letos. Njegov izvor za zdaj ni jasen, Natovi radarski sistemi pa so ga zaznali, ko je v državo vstopil iz sosednje Moldavije. To je že četrta sestrelitev drona nad Romunijo letos.

Romunsko ministrstvo za nacionalno obrambo je sporočilo, da je v nedeljo ob 4.44 v romunski zračni prostor približno 24 kilometrov severno od mesta Galati iz smeri Republike Moldavije nezakonito vstopil brezpilotni letalnik, poroča romunska Stirile PRO TV.

Španski pilot lovskega letala F-18, ki je bil na misiji Nata za nadzor zračnega prostora, je brezpilotnik sestrelil. "Letalo F-18 je dron varno sestrelilo ob 5.01," je sporočilo ministrstvo. Od kod dron izvira, niso navedli. 

Razbitine brezpilotnika so padle na nenaseljeno območje med krajema Bleni in Cudalbi v okrožju Galai.

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To je sicer že četrti brezpilotni letalnik, ki so ga letos sestrelili nad območjem te države, po tem, ko so konec julija v treh dneh sestrelili tri letalnike. Maja pa je dron padel na stanovanjsko stavbo v Galatiju blizu meje z Ukrajino, pri čemer sta bila ranjena dva človeka. Od začetka ruske invazije na Ukrajino so sicer v državi zaznali še več nezakonitih vdorov brezpilotnikov.

Brezpilotni letalnik (slika je simbolična)
Brezpilotni letalnik (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Romunija, ki je članica Nata, si deli 614 kilometrov dolgo kopensko mejo z Ukrajino in je bila v zadnjih štirih letih priča večkratnim kršitvam njenega zračnega prostora z ruskimi droni, v Črnem morju vzdolž ključnih trgovinskih in energetskih poti pa so večkrat zaznali tudi plavajoče mine.

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