Nato obljubil, da bo pospešil evakuacijo ljudi iz Afganistana

Odkar so talibani prevzeli prestolnico Afganistana, je iz Kabula odletelo že več kot 18 tisoč ljudi. A Nato se je po številnih kritikah o tem, kako se Zahod spopada s krizo, zavzel, da bo svoja prizadevanja za evakuacijo podvojil. Amnesty International je Organizacijo združenih narodov medtem pozval, naj zaščiti ogrožene skupine. Talibani naj bi namreč prejšnji mesec ubili devet Hazarov, ki pripadajo šiitski manjšini. V nevarnosti pa so tudi pripadniki skupnosti LGBTIQ+. Britanska dobrodelna organizacija Stonewall je pozvala, da je treba pomoč zagotoviti tudi njim.

Kljub temu da talibani ljudi brez potrebnih potnih dokumentov pozivajo k vrnitvi domov, pa letališče v Kabulu še vedno preplavlja več tisoč ljudi, ki si obupno želijo zapustiti državo. Tuje sile si medtem še naprej prizadevajo, da bi svoje državljane evakuirale iz Afganistana.

icon-expand Letališče Kabul. FOTO: AP

Po besedah uradnika zveze Nato so v zadnjih petih dneh z letališča v Kabulu evakuirali že več kot 18 tisoč ljudi. Okoli 6000 ljudi pa je v pripravljenosti za odhod. Med njimi so tudi nekdanji tolmači, ki so sodelovali s tujimi oboroženimi silami. Vendar pa je v luči kritik, ki so se ob padcu Afganistana zgrnile nad Zahod, Nato zdaj dejal, da bo do konca tedna podvojil svoja prizadevanja za evakuacijo. Tudi zunaj letališča razmere ostajajo kaotične. Talibani so blokirali poti do letališča, kamor se še naprej zgrinjajo množice ljudi ter Afganistancem preprečujejo, da bi pobegnili iz države.

Nenaden padec Kabula je osvetlil omejeno moč Evrope Medtem pa je ameriški predsednik Joe Biden prekinil svoj molk in komentiral dogajanje v Afganistanu. Vendar pa je prinesel predvsem razočaranje zaradi pogleda "najprej Amerika", ki je bil sicer slogan Bidnovega predhodnika. Ob odhodu ZDA iz Afganistana pa se je pokazala tudi šibkost Evrope.

icon-expand Zunanji ministri G7 pozvali k enotnemu mednarodnemu odzivu. FOTO: AP

Nenaden padec Kabula je osvetlil omejeno diplomatsko moč Evrope, vojaške zmogljivosti in politično stabilnost. Diplomati in uradniki po vsej celini so sicer izrazili svojo žalost ob dogajanju v Afganistanu. Britanski obrambni minister Ben Wallace je pred dnevi dejal, da so ZDA dale jasno vedeti, da ne nameravajo ostati, kar je tudi vse ostale države pustilo z zelo težko odločitvijo. Več evropskih uradnikov in diplomatov je za CNN povedalo, da so bili nad Bidnovo trditvijo, da je bil edini interes ZDA nevtralizacija teroristov v Afganistanu, ki so leta 2001 napadli ZDA, ter preprečitev nadaljnjih napadov, šokirani. Zdaj pa se bojijo humanitarnih in političnih posledic množičnega preseljevanja iz države, ki jo vodijo militanti. V četrtek so zunanji ministri G7 pozvali k enotnemu mednarodnemu odzivu, da bi preprečili poslabšanje krize. Nemški in avstralski vladi sta se medtem soočili tudi s pozivi, naj storijo več in pospešijo evakuacijo državljanov in ogroženih Afganistancev. Kitajska pa je medtem dejala, da bi moral svet podpirati Afganistan, ne pa pritiskati nanj. Tiskovni predstavnik talibanov je za kitajske državne medije povedal, da je Kitajska igrala konstruktivno vlogo pri spodbujanju miru in sprave v Afganistanu. Dejal je še, da je dobrodošla, da prispeva k obnovi države.

Med protesti ob dnevu neodvisnosti ubitih več Afganistancev Je pa hiter padec glavnega mesta presenetil celo talibane same. Po prevzetju oblasti so pozvali k enotnosti pred petkovimi molitvami, ki so prve po talibanskem prevzemu. Imame so pozvali, naj zaradi kaosa na letališču, protestov in poročil o nasilju ljudi prepričajo, da ne zapustijo Afganistana. Prav tako so talibani zatrdili, da bodo zmernejši, da si želijo miru ter da se ne bodo maščevali starim sovražnikom. Dejali so tudi, da bodo spoštovali pravice žensk, a v okviru šeriata in islamske zakonodaje.

icon-expand Protestniki v Džalalabadu FOTO: Twitter

Po poročanju Reutersa je bilo sicer včeraj v mestu Asadabad ubitih več ljudi. Talibani so namreč nad množico protestnikov sprožili več strelov. Podobni dogodki so se odvili tudi v Džalalabadu in Khostu, kjer so Afganistanci s praznovanjem dneva neodvisnosti poželi jezo talibanov. Streljali naj bi tudi v bližini shoda, ki je potekal v Kabulu, vendar pa naj bi po zadnjem poročanju talibani streljali v zrak in ne v množico. V Kabulu se sicer kaos dogaja predvsem na letališču in njegovi okolici, kjer naj bi do zdaj umrlo 12 ljudi. Medtem ko si talibani prizadevajo za oblikovanje vlade, odkrivajo tudi nove težave, vključno s tem, da več sto vladnih uradnikov ni bilo plačanih že dva meseca, je dejal talibanski uradnik. "Prezgodaj je reči, kako bo ta problem rešen, vendar je to takojšen izziv," je dejal uradnik.

Norveška obveščevalna skupina pa je objavila poročilo, v katerem pišejo, da so talibani začeli zbirati Afganistance, ki so povezani s prejšnjo upravo ali silami pod vodstvom ZDA, ki so jo podpirale. Pritožbe nekaterih afganistanskih novinarjev pa so zbudile dvom v zagotovila talibanov, da bodo dovolili delovanje neodvisnih medijev. Amnesty International pozval OZN, naj zaščiti ogrožene skupine Humanitarna organizacija Amnesty International je dejala, da je preiskava pokazala, da so talibani po prevzemu oblasti nad pokrajino Ghazni prejšnji mesec ubili devet moških iz Hazare, kar je vzbudilo strah, da bodo talibani napadli tudi ostale Hazare, ki večinoma pripadajo šiitski manjšini. Vaščani so dejali, da so pobegnili v gore, ko so se med vladnimi silami in talibanskimi borci okrepili boji. Ko so se nekateri vrnili v vas, da bi vzeli hrano, pa so jih pričakali oropani domovi. V zasedi so se skrivali tudi talibani, ki so obkolili nekaj moških. Šest naj bi talibani ustrelili v glavo, tri pa so mučili od smrti, poroča BBC.

icon-expand Skupnost Hazarov je tretja največja etnična skupina v Afganistanu. FOTO: Shutterstock

Po pričevanju naj bi na vprašanje zajetega moškega, ki je vprašal, zakaj jim talibani to počnejo, eden od militantov odgovoril: "Ko je čas spopadov, vsi umrejo, ni važno, če imate orožje ali ne. To je čas vojne." Humanitarna organizacija Amnesty International je dejala, da je to grozljiv pokazatelj vladavine talibanov. Generalna sekretarka humanitarne organizacije Agnès Callamard je dejala: "Hladnokrvna brutalnost teh pobojev je opomnik na preteklo talibansko zgodovino in grozljiv pokazatelj, kaj lahko prinese vladavina talibanov." Dodala je, da so ti ciljno usmerjeni poboji dokaz, da so etnične in verske manjšine še posebej ogrožene. Amnesty International je Organizacijo združenih narodov pozval, naj razišče in zaščiti ogrožene. Skupnost Hazarov je tretja največja etnična skupina v Afganistanu. V glavnem izvajajo šiitski islam in se soočajo z dolgotrajno diskriminacijo in preganjanjem v pretežno sunitskem Afganistanu in Pakistanu. V nevarnosti tudi skupnost LGBTIQ+, homoseksualnost kaznovana s smrtjo Že pred prihodom talibanov je bilo življenje za skupnost LGBTIQ+ v Afganistanu nevarno. Po afganistanski zakonodaji so lahko namreč ljudi aretirali tudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti. Pod vladavino talibanov pa pripadnike te skupnosti umorijo kar na kraju samem, je za BBC dejal sogovorec. V skladu s talibansko razlago šeriatskega prava je namreč homoseksualnost strogo prepovedana in kaznovana s smrtjo. "Če se razkrijem svoji družini, me bodo morda pretepli, morda me bodo ubili," pravi homoseksualni moški iz Afganistana. Čeprav je že pred tem skrival svojo spolno usmerjenost, pa je vseeno užival v svojem življenju v živahnem mestnem središču države. "Moj študij je potekal odlično. V mestu je bilo življenje, v mestu je bila gneča," pravi. V le enem tednu pa se je zanj vse spremenilo. "Za nas ni prihodnosti," pravi.

icon-expand Homoseksualec iz Afganistana: 'Za nas ni prihodnosti.' FOTO: AP