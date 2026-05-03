Nato od Trumpa terja pojasnila, ta napoveduje: Vojakov bo še veliko manj

V pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa je nemški obrambni minister Boris Pistorius poudaril, da je "prisotnost ameriških vojakov v Evropi, zlasti v Nemčiji, v našem interesu in v interesu ZDA". A ob tem je potezo Donald Trumpa ocenil za "pričakovano".

Medtem je tiskovna predstavnica Nata Allison Hart dejala, da zavezništvo sodeluje z ZDA, od katerih skuša pridobiti podrobnosti o njihovi odločitvi, piše BBC.

V Natu narašča zaskrbljenost, da bi lahko zadnja odločitev ZDA oslabila zavezništvo. "Največja grožnja transatlantski skupnosti niso njeni zunanji sovražniki, temveč nenehni razpad našega zavezništva," je v soboto opozoril poljski premier Donald Tusk. "Vsi moramo storiti vse, kar je potrebno, da obrnemo ta katastrofalni

Nad napovedjo Trumpa sta zaskrbljena tudi dva visoka ameriška zakonodajalca iz Republikanske stranke. "V interesu ZDA bi v resnici bilo, da v Evropi ohranijo močan odvračilni mehanizem," sta dejala senator Roger Wicker in predstavnik Mike Rogers, ki predsedujeta odboru za oborožene sile senata oziroma predstavniškega doma.

O umiku vojske je sicer ameriški predsednik odgovarjal v soboto zvečer, ko je na vprašanje dejal, da bodo število zagotovo zmanjšali "in to za veliko več kot 5000". S tem je poglobil grožnjo, ki jo je napovedal dan pred tem, več podrobnosti pa ni navedel.