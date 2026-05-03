Tujina

Nato od Trumpa terja pojasnila, ta napoveduje: Vojakov bo še veliko manj

Berlin/Washinton, 03. 05. 2026 07.58 pred 49 minutami 2 min branja 48

Avtor:
M.P.
Donald Trump

Da je umik ameriških vojakov iz Nemčije "predvidljiv", pravi tamkajšnji obrambni minister Boris Pistorius po napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da iz Nemčije umika 5000 vojakov. A ob tem poudarja, da je njihova prisotnost v Evropi v interesu obeh držav. In medtem ko vojaško zavezništvo Nato od Trumpa terja pojasnila, pa slednji napoveduje: "Zmanjšali bomo število vojakov in to veliko več kot le 5000."

V pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa je nemški obrambni minister Boris Pistorius poudaril, da je "prisotnost ameriških vojakov v Evropi, zlasti v Nemčiji, v našem interesu in v interesu ZDA". A ob tem je potezo Donald Trumpa ocenil za "pričakovano".

Medtem je tiskovna predstavnica Nata Allison Hart dejala, da zavezništvo sodeluje z ZDA, od katerih skuša pridobiti podrobnosti o njihovi odločitvi, piše BBC.

V Natu narašča zaskrbljenost, da bi lahko zadnja odločitev ZDA oslabila zavezništvo. "Največja grožnja transatlantski skupnosti niso njeni zunanji sovražniki, temveč nenehni razpad našega zavezništva," je v soboto opozoril poljski premier Donald Tusk. "Vsi moramo storiti vse, kar je potrebno, da obrnemo ta katastrofalni

Nad napovedjo Trumpa sta zaskrbljena tudi dva visoka ameriška zakonodajalca iz Republikanske stranke. "V interesu ZDA bi v resnici bilo, da v Evropi ohranijo močan odvračilni mehanizem," sta dejala senator Roger Wicker in predstavnik Mike Rogers, ki predsedujeta odboru za oborožene sile senata oziroma predstavniškega doma.

O umiku vojske je sicer ameriški predsednik odgovarjal v soboto zvečer, ko je na vprašanje dejal, da bodo število zagotovo zmanjšali "in to za veliko več kot 5000". S tem je poglobil grožnjo, ki jo je napovedal dan pred tem, več podrobnosti pa ni navedel.

Preberi še Trump v umik 5000 ameriških vojakov. Nemčija: Nato mora biti bolj evropski

Za zmanjšanje števila vojakov se je Trump odločil po kritikah nemškega kanclerja Friedricha Merza, ki je dejal, da so iranski pogajalci v vojni "ponižali ZDA".

ZDA imajo trenutno v Nemčiji napotenih več kot 36.000 aktivnih vojakov, kar je veliko več od katerekoli druge evropske države. V Italiji jih imajo na primer 12.000, v Združenem kraljestvu pa 10.000. A tudi v Italiji bi se lahko število v prihodnosti zmanjšalo, saj Trump ni vesel, ker ga sicer ena od njegovih najtesnejših zaveznic v Evropi Giorgia Meloni ni podprla v vojni proti Iranu. Prav tako razmišlja tudi o zmanjšanju prisotnosti svoje vojske v Španiji, katere premier Pedro Sanchez je glasen kritik izraelsko-ameriških napadov na Iran.

Trump je sicer število vojakov lani zmanjšal že v Romuniji.

KOMENTARJI48

turkiz
03. 05. 2026 09.13
Evropa se zna braniti sama. V to sem prepričan. Američani pa lahko vsi odidejo.
BBcc
03. 05. 2026 09.15
Pozabil si na število le teh.
Sventevith
03. 05. 2026 09.11
Je ta članek neka resna novica? "Vsi moramo storiti vse, kar je potrebno, da obrnemo ta katastrofalni Potem manjka zaključek stavka. Dno, dna. Sicer pa, čimprej ven iz NATA.
Big M
03. 05. 2026 09.08
Mene zanima kdaj bodo kaj pisali o Ameriški SPLC organizaciji? Glede na to kake GNILE korupcije so se šli in zavajali narod! NESNAGE! Da ti gre na 🤢. Bo kaki članek o tem? Aja...to se pa ne tiče tega kanala ker ni v prid levakom 🤮
Posteni
03. 05. 2026 09.08
Verjetno v pogodbah piše kakšne so zaveze članic. Torej tudi stevilo prisotnih ameriskih vojakov..tko da bi tramp spet nekaj soliral.. s tem tvega da ob ponovni uporabi vojske ostal brez evropske pomoci.. dvomim da naredi kaj nespametnega
MasteRbee
03. 05. 2026 09.07
Rusija je sovražnik samo EU levičarjem. Naj se sami branijo...
Jež_JFP
03. 05. 2026 09.04
Že davno nazaj bi morali usa vojake nagnati iz Evrope. Mnenje v prazno, ker sploh ne bo objavljeno. To je realna slika slo novinarjev.
MasteRbee
03. 05. 2026 09.05
normalno, Rusija ni več Ameriški sovražnik.
Artechh
03. 05. 2026 09.02
😂 že cvilijo
golobove drobtinice
03. 05. 2026 08.59
Spodaj nekaterim karkoli naredi Trump ni prav. Če bi povečal število vojakov v Evropi, ne bi bilo prav. Če zmanjšuje število, tudi ni prav. Kaj si ne želijo medvedjega objema Rusov?
Artechh
03. 05. 2026 09.03
Važno da je anti trump. Sej nimajo pojma.kaj se gre
nelika123
03. 05. 2026 08.58
Da obrnemo katastrofalni.....kaj? Novinar ni dokoncal stavka
Big M
03. 05. 2026 08.56
Zakaj zahtevajo pojasnila če pa so komaj čakali, da odidejo?😂😂😂
ho?emVšolo
03. 05. 2026 08.54
To je bil očitno zdrs Merza, ko je javno komentiral na TV, da je Iran osramotil Ameriko. Jasno, da je Trumpu dvignilo pokrov.
kakorkoliže
03. 05. 2026 09.00
To bo ja, ameriški vojaki niso v Nemčiji zaradi dobrote ampak z razlogom.
Big M
03. 05. 2026 09.02
Kakim razlogom?
Artechh
03. 05. 2026 09.05
Kaj je ta razlog?
kakorkoliže
03. 05. 2026 09.08
"da bi Rusi ostali zunaj, Američani notri in Nemci na tleh" je rekel Hastings Ismay, prvi generalni sekretar Nata.
Big M
03. 05. 2026 09.11
In kaj je tu spornega?
kakorkoliže
03. 05. 2026 09.12
Okupacija od leta 45 naprej.
Big M
03. 05. 2026 09.14
In kako škodo delajo ti vojaki ki so v Nemčiji?
Masai_Mara
03. 05. 2026 08.53
Takih zaveznikov kot so trenutno ZDA pod Trumpovim vodstvom NATO ne potrebuje ker delajo zvezi vec skode kot koristi. So nekredibilen in skodljiv partner NATA. Naj se poberejo domov cim prej.
MasteRbee
03. 05. 2026 09.00
EU je "zaveznica" Irana in Ukrajine. ZDA so daleč od tega.
machines
03. 05. 2026 08.52
naj jih ima krimiče
natmat
03. 05. 2026 08.52
Kaj pametnega in uporabnega od teh desničarjev itak ni za pričakovati....
kladivo
03. 05. 2026 08.51
Idite domov pa ne se vracat bodite na drugem koncu sveta tam kjer ste doma
Oblastljudstvu
03. 05. 2026 08.51
Vsi naj se poberejo. Kaj pa del BDPja? Kam gre? Ovce smo znova in znova
chetnik voivode
03. 05. 2026 08.52
🐑🐑🐑👍🥂🤝😁
ajdanakolesu
03. 05. 2026 08.51
Končno, saj imate drone !
simple man
03. 05. 2026 08.50
Prav drek če spokajo jenkiji ven iz EU. Ali nas terorizira zahod ali pa vzhod. Trenutno nas oba. Tako bo vsaj en manj
kakorkoliže
03. 05. 2026 09.01
Kater vzhod te terorizira in kako?
Artechh
03. 05. 2026 09.06
Dobesedno tle koljejo ljudi 🤮
klop12
03. 05. 2026 08.49
uSA na polno izgublja moč,ugled,vpliv na svetu in s takimi akcijami samo pospešuje. Bo pa na koncu vsem boljš, ko se svetovni nevrotik na drugi strani atlantika dokončno umiri in mu zamre moč
JanezNovakJohn
03. 05. 2026 08.48
Bravo Merz. Jenkije je potrebno izgnati iz Evrope. Upam da Tramp ne blebeta in bo to dobro potezo uresničil.
kakorkoliže
03. 05. 2026 09.02
Nič ne blebeta, samo izsiljuje za več denarja.
