Nato preiskuje hekersko krajo podatkov, nekateri z oznako 'tajno'?

Kibernetski kriminalci, ki delujejo na ruskih in angleških forumih, prodajajo 80 GB ukradenih podatkov za 15 bitcoinov (približno 21.326 evrov) in trdijo, da so jih do zdaj prodali vsaj enemu neznanemu kupcu.

V oglasu za ukradene podatke so hekerji zatrdili, da imajo "zaupne informacije o zaposlenih v podjetjih, ki so sodelovala pri razvoju tajnih vojaških projektov," ter "projektno dokumentacijo, risbe, predstavitve, video in fotografsko gradivo, pogodbene dogovore in korespondenco z drugimi podjetji."

Hekerji niso želeli izdati, ali so podatke pridobili iz več virov. Ukradene datoteke, ki jih ni mogoče neodvisno preveriti, podrobno opisujejo "komunikacijsko obveščevalno" misijo ameriške letalske eskadrilje, ki je bila konec leta 2020 izvedena v Estoniji nad Baltikom. Vključujejo dnevnike klicev, polno ime, telefonsko številko in GPS koordinate osebe, ki naj bi bila vodja operacije.

Med ukradenimi podatki naj bi bila tudi dva dokumenta s tajno oznako 'NATO SECRET'. Nepooblaščeno razkritje teh dokumentov pa lahko Natu povzroči resno škodo, piše BBC. Kot je pojasnil nekdanji uradnik zveze Nato, zveza uporablja več oznak za stopnje tajnosti in "oznaka 'Nato secret' se ne uporablja brez utemeljenega razloga. Gre za informacije, ki ne smejo biti javno dostopne." Dodal je, da so možnosti, da dokumenti v času kraje niso bili več označeni s to oznako, majhne, saj je bila večina datotek ustvarjena med letoma 2017 in 2020.