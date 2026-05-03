Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nato prek filmske industrije išče načine za oblikovanje javnega mnenja?

London, 03. 05. 2026 13.32 pred 30 minutami 2 min branja 8

Avtor:
L.M.
Zveza Nato

Severnoatlantsko zavezništvo Nato je v zadnjih mesecih organiziralo več zaprtih srečanj s filmskimi in televizijskimi ustvarjalci v Evropi in ZDA. Čeprav Nato trdi, da gre za izmenjavo mnenj in boljše razumevanje varnostnih tem, so se med številnimi povabljenimi pojavili pomisleki, da gre za poskus vplivanja na umetniško ustvarjanje in posredno širjenje propagandnih sporočil.

Po razkritjih časnika The Guardian je Nato v Los Angelesu, Bruslju in Parizu že izvedel tri t. i. "intimne pogovore" s scenaristi, režiserji in producenti, četrti pa je predviden v Londonu. Tam naj bi se predstavniki zavezništva srečali s člani Združenja pisateljev Velike Britanije (WGGB).

Tema srečanj je "spreminjajoča se varnostna situacija v Evropi in širše". Po navedbah The Guardiana naj bi v elektronskem sporočilu namigovali, da so pogovori že navdihnili tri ločene projekte v razvoju, kar je sprožilo očitke, da Nato želi vplivati na zgodbe v filmih in televiziji ter tako mehko oblikovati javno mnenje.

Prav tako je zapisano, da je Nato "zgrajen na prepričanju, da sta sodelovanje in kompromis, negovanje prijateljstev in zavezništev pot naprej". Ob tem naj bi organizatorji dogodka dodali, da "tudi če tako preprosto sporočilo, kot je to, najde pot v prihodnjo zgodbo, bo to dovolj." 

Kritiki, med njimi nagrajeni irski scenarist Alan O'Gorman, srečanja označujejo kot neprimerna in propagandna. Opozarjajo, da mnogi ustvarjalci prihajajo iz držav zunaj zavezništva ali iz okolij, ki so neposredno občutila posledice vojaških posegov, v katerih je sodeloval Nato. Po njihovem mnenju umetnost ne bi smela služiti upravičevanju vojn ali vojaških zavezništev.

Snemanje filma (slika je simbolična)
Snemanje filma (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Podobno zadržan je tudi dolgoletni producent in scenarist Faisal A. Qureshi, ki opozarja na nevarnost, da se ustvarjalci v takih zaprtih okoljih nekritično navzamejo uradnih razlag in jih dojemajo kot privilegirano "resnico", brez zadostnega dvoma ali preverjanja.

Na drugi strani zagovorniki večjega sodelovanja med obrambo in kulturo poudarjajo, da je javnosti treba bolje razložiti razloge za večja vlaganja v varnost. Kot piše The Guardian, tudi nekateri analitiki menijo, da so zgodbe v popularni kulturi pomembno orodje za razumevanje kompleksnih geopolitičnih vprašanj.

Predstavniki Nata zavračajo očitke o propagandi. Poudarjajo, da so srečanja odgovor na zanimanje ustvarjalcev po boljšem razumevanju delovanja zavezništva ter da vključujejo tudi poglede civilne družbe in neodvisnih strokovnjakov. Tudi WGGB dodaja, da posredovanje vabil ne pomeni podpore Natu in da so njihovi člani svobodni ter kritični misleci.

Nato filmska industrija propaganda

Množice se vračajo domov, pločevina polni ceste: pot se podaljša

24ur.com Kaj prinaša novi medijski zakon?
Moskisvet.com Ko gledalec postane potrošnik ali kako nas algoritmi prepričajo, kateri film naj si ogledamo
24ur.com Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan: Ljubezen premaga vse
24ur.com Podoba voditeljev in novinarjev ni le modna izbira
24ur.com Predstava ali pretirana komunikacija? Osumljenec klical sosedo, da prihaja policija
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
myomy
03. 05. 2026 14.03
"Top Gun" filme je že zdavnaj financiral Pentagon. In ovce še vedno trdijo, da v S. Koreji vlada državna propaganda, na zahodu pa ne. Razlika je le v tem, da severnokorejska vlada to tudi prizna in ne dela ovac iz svojega ljudstva, kot to počno vlade na zahodu.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
03. 05. 2026 14.02
Prav tako je zapisano, da je Nato "zgrajen na prepričanju, da sta sodelovanje in kompromis, negovanje prijateljstev in zavezništev pot naprej". A zato je NATO posredno preko Ukraine napadel Rusijo in porinil Evropo v vojno. Ker so za sodelovanje, kompromis in iskanje prijateljev? Upam da Stevo iz Resnice drži obljubo in pripravi referendum za izstop iz te nevarne in drage organizacije.
Odgovori
+1
1 0
Kardinal v Kristusu
03. 05. 2026 14.02
Znanec iz Indonezije me je nekoč spraševal: "Kdaj bo NATO poplačal reparacije za grozote, ki smo jih povzročili v Iraku, Libiji in Afganistanu?"... Seveda sem mu dal vedeti, da to ni bil NATO, ampak zgolj zaveznice NATO članstva, NATO z invazijami nima nič.... V trenutku sem mu odprl oči in sedaj razume, da je NATO resnično obrambno zavezništvo in se vedno samo brani, nikoli ne napada.
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
03. 05. 2026 13.54
NATO še nikoli ni nikogar napadel, vedno se samo brani... NATO je obrambno zavezništvo
Odgovori
-3
0 3
myomy
03. 05. 2026 14.04
... ki se praviloma brani na drugem koncu sveta.
Odgovori
0 0
slayer2
03. 05. 2026 13.51
Kar pomeni,da jim gori pod nogami!!!
Odgovori
+3
3 0
dannyer
03. 05. 2026 13.46
gre za propagando tako kot to delajo v zda. nič novega
Odgovori
+5
5 0
Kranjski domoljub
03. 05. 2026 13.40
Zaprite so smrdljivo organizacijo
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Imate doma trmastega bikca?
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
zadovoljna
Portal
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Njen kolagen je navdušil Slovenke
Njen kolagen je navdušil Slovenke
vizita
Portal
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
moskisvet
Portal
Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
dominvrt
Portal
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
okusno
Portal
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
voyo
Portal
Naključni morilec
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692