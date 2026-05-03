Nato prek filmske industrije išče načine za oblikovanje javnega mnenja?

Po razkritjih časnika The Guardian je Nato v Los Angelesu, Bruslju in Parizu že izvedel tri t. i. "intimne pogovore" s scenaristi, režiserji in producenti, četrti pa je predviden v Londonu. Tam naj bi se predstavniki zavezništva srečali s člani Združenja pisateljev Velike Britanije (WGGB).

Tema srečanj je "spreminjajoča se varnostna situacija v Evropi in širše". Po navedbah The Guardiana naj bi v elektronskem sporočilu namigovali, da so pogovori že navdihnili tri ločene projekte v razvoju, kar je sprožilo očitke, da Nato želi vplivati na zgodbe v filmih in televiziji ter tako mehko oblikovati javno mnenje.

Prav tako je zapisano, da je Nato "zgrajen na prepričanju, da sta sodelovanje in kompromis, negovanje prijateljstev in zavezništev pot naprej". Ob tem naj bi organizatorji dogodka dodali, da "tudi če tako preprosto sporočilo, kot je to, najde pot v prihodnjo zgodbo, bo to dovolj."

Kritiki, med njimi nagrajeni irski scenarist Alan O'Gorman, srečanja označujejo kot neprimerna in propagandna. Opozarjajo, da mnogi ustvarjalci prihajajo iz držav zunaj zavezništva ali iz okolij, ki so neposredno občutila posledice vojaških posegov, v katerih je sodeloval Nato. Po njihovem mnenju umetnost ne bi smela služiti upravičevanju vojn ali vojaških zavezništev.