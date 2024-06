Največja Natova baza v Evropi: 3000 hektarjev, bojna letala, 10.000 vojakov

V bazi MK bo kmalu nameščena eskadrilja romunskih letal F-16, ki so jih nedavno kupili od Norveške, in brezpilotna letala MQ-9 Reaper, poroča BBC. V vojaškem mestu se bo izmenjevalo vojaško, letalsko in pomorsko osebje iz 32 držav Nata, med katerimi se je zvezi nazadnje priključila Finska.

Letalska baza Mihai Kogalniceanu (MK) je dobila ime po bližnji vasi, ta pa po romunskem politiku iz 19. stoletja. Trenutno gradijo še drugo vzletno-pristajalno stezo, prva je dolga 3,5 kilometra, nato bodo v bazo iz drugih krajev premestili tudi logistične vire in osebje.

Trenutno je v oporišču tudi 1840 ameriških vojakov, ki ga vzdržujejo. Razširitev oporišča naj bi stala skoraj tri milijarde ameriških dolarjev (okoli 2,8 milijarde evrov), za ureditev dostopnih cest in visokozmogljivega električnega omrežja pa so po 5500 evrov na hektar odkupili 2400 hektarjev zemlje, je poročal Balkan Insight. Oporišče bo stalo na 3000 hektarjih, v njem bodo tudi šole, vrtci, trgovine in bolnišnica, za primerjavo – Ramstein v Nemčiji obsega približno 2000 hektarjev.

Oporišče ima sicer pomembno strateško lego, saj je od Črnega morja oddaljeno le 20 kilometrov, od Odese 300 in 400 kilometrov od Sevastopola na Krimu. V oporišču je prisotnih več ameriških pilotov, ki priznavajo, da se, da bi se izognili nesporazumom in eskalacijam z Rusi, z letali zadržujejo v strogo določenem območju nad romunskimi in bolgarskimi teritorialnimi vodami.