Nato v latvijskem zračnem prostoru sestrelil dron

Kot je še pojasnila vojska, je dron vstopil v latvijski zračni prostor zaradi ruskih dejavnosti elektronskega bojevanja nad regijo Balvi. To po poročanju nemške tiskovne agencije dpa nakazuje, da bi lahko šlo za ukrajinski dron, ki je zaradi ruskega elektronskega motenja zašel s poti.
V latvijski zračni prostor je od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 zašlo že več dronov. Ti so povzročili minimalno škodo, so pa sprožili splošno zaskrbljenost v nekdanji sovjetski republiki z 1,9 milijona prebivalcev, ki je zdaj članica Nata in Evropske unije.
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