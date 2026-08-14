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Nato v latvijskem zračnem prostoru sestrelil dron

Riga, 14. 08. 2026 07.38 pred 4 urami 1 min branja 33

Avtor:
STA
Ruski dron

Latvijska vojska je sporočila, da so bojna letala zaveznice zveze Nato sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor te baltske države. Pred tem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več delov države in prebivalce pozvala, naj si poiščejo zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali.

Kot je še pojasnila vojska, je dron vstopil v latvijski zračni prostor zaradi ruskih dejavnosti elektronskega bojevanja nad regijo Balvi. To po poročanju nemške tiskovne agencije dpa nakazuje, da bi lahko šlo za ukrajinski dron, ki je zaradi ruskega elektronskega motenja zašel s poti.

Ruski dron
Ruski dron
FOTO: AP

V latvijski zračni prostor je od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 zašlo že več dronov. Ti so povzročili minimalno škodo, so pa sprožili splošno zaskrbljenost v nekdanji sovjetski republiki z 1,9 milijona prebivalcev, ki je zdaj članica Nata in Evropske unije.

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KOMENTARJI33

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vladimir.Krutov
14. 08. 2026 11.58
Kdaj bodo sestrelili Ukrainski dron?
Odgovori
0 0
Bolfenk2
14. 08. 2026 11.46
Še en dokaz, da je edini slovenski politik z vizijo Stevanovič. Z Rusi se je treba pogovarjati in gospodarsko sodelovati, ne pa z denarjem in orožjem zalagati ukrainskega nacističnega režima.
Odgovori
+1
1 0
QueenKong
14. 08. 2026 11.56
tukaj si pa močno v meglo brcnil!
Odgovori
0 0
Rudar
14. 08. 2026 11.58
@Bolfenk. To je še en dokaz kako naiven je lahko volilec.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
14. 08. 2026 11.43
Ukrainci že od začetka vojne z droni napadajo EU da bi Nato vključili v neposredno vojno proti Rusiji. Spomnimo se samo ukrainskega napada z dronom na študentski dom v Zagrebu že prve dni vojne. Obstaja pa resna možnost, da bodo Rusi res napadli Nato skladišča v EU iz katerih Nato oskrbuje ukrainski nacistični režim z orožjem. EU se vmešava v vojno, ki se nas sploh ne tiče in s tem ogrožajo življenja vseh nas v EU.
Odgovori
-1
2 3
Drago Potocnik
14. 08. 2026 11.46
Tole dobiš plačano v rubljih?
Odgovori
-2
0 2
Rudar
14. 08. 2026 11.59
Sam razume ne, drgač dela zastonj za mater Rusijo.
Odgovori
0 0
QueenKong
14. 08. 2026 11.17
če bi latvijci ostali pod rusijo zadaj ne bi imeli polnih gat!
Odgovori
+0
2 2
QueenKong
14. 08. 2026 11.07
tole jaz razumem tako da je dron ukrajinski krivi pa so rusi da se je znašel nad latvijo!!
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+7
8 1
FONDAČ
14. 08. 2026 10.41
Enkrat bo vsega konec. Zmagal ne bo nihče.
Odgovori
+3
4 1
Rudar
14. 08. 2026 11.11
Točno tako.
Odgovori
-1
2 3
QueenKong
14. 08. 2026 11.15
to ti smo misliš v vojni VEDNO zmagajo židovski bankirji !predvsem pa rotšildi!
Odgovori
+0
1 1
Rudar
14. 08. 2026 11.31
V Vojni nihče ne zmaga, ostanejo samo vdove, sirote in jokajoče matere. Zločinci pa se vpišejo na temno stran zgodovine.
Odgovori
+0
2 2
QueenKong
14. 08. 2026 11.58
vdove,sirote in jokajoče matere sploh niso pomembne !še v statistiko ne pridejo!
Odgovori
0 0
nexus4321
14. 08. 2026 10.26
Pa saj so vedno ukrajinski droni 🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+2
7 5
blekk
14. 08. 2026 11.06
V3dno bili in bojo!
Odgovori
+0
2 2
slayer2
14. 08. 2026 10.24
😂😂😂 neverjetni ste,že nickolikokrat je bilo dokazano, da so bili droni ukrajinski!!!
Odgovori
+4
8 4
Hahahhaha
14. 08. 2026 10.10
Jaz bi tudi rekel da je ukrajinski. Kot smo že par krat videli false FLAGG OPERATION
Odgovori
+3
7 4
Naš zmiraj
14. 08. 2026 09.59
Če prav razumem članek dron je ukrajinski in leti čez latvijo smer rusija to je ok,če pa ga rusi elektronsko motijo da spremeni smer to pa je sovražno dejanje
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+8
10 2
ENDI
14. 08. 2026 10.03
Prav lahko da ga Rusi sploh niso motili. Obdolžiti je na vsak način
Odgovori
+1
5 4
ENDI
14. 08. 2026 10.04
...treba Ruse.
Odgovori
+0
4 4
cirenij
14. 08. 2026 09.26
Putko, pa nehaj ga biksat! Naredi že enkrat mir, saj te kar naprej obtožujejo. Za vse, kar je narobe si kriv. Zelenega pa povzdigujejo v oblake.
Odgovori
+8
11 3
pravica1
14. 08. 2026 09.20
A nismo to že razčistili par mesecev nazaj, da ukrajina preko baltika pošilja drone, ker je bilo tam slabše branjeno?
Odgovori
+9
11 2
Bombardirc1
14. 08. 2026 09.19
Vprašanje čigav je bil.
Odgovori
+5
8 3
300 let do specialista
14. 08. 2026 09.15
Mater ste objektivni, samo, da se Ruse očrni, je vse neodvisno...
Odgovori
+12
14 2
ZOV SVO
14. 08. 2026 09.14
Ukrajincem se zemlja sesuva, oni pošiljajo dron 😲
Odgovori
+12
13 1
Slovenska pomlad
14. 08. 2026 09.08
Zakaj le bi Rusi poslali tja dron?
Odgovori
+16
18 2
kakorkoliže
14. 08. 2026 08.52
Spet se enim rusi prikazujejo.
Odgovori
+13
15 2
NeXadileC
14. 08. 2026 08.40
Spet napeljevanje v vojno...
Odgovori
+10
12 2
HeavyDxxx
14. 08. 2026 08.33
"ruske dejavnosti?" Neee... Švica je poslala dron.
Odgovori
-5
4 9
radar
14. 08. 2026 08.35
A si pre ral clanek? Verjetno nisi. Ukrajinski je...
Odgovori
+9
10 1
nexus4321
14. 08. 2026 10.29
Pa saj je ukrajinski 🤣🤣🤣
Odgovori
+2
3 1
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