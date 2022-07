Nato začel proces ratifikacije za članstvo Švedske in Finske

"Z 32 državami za mizo bomo še močnejši in naši ljudje bodo varnejši, medtem ko se soočamo z največjo varnostno krizo v desetletjih," je dejal Jens Stoltenberg pred srečanjem, na katerem so nato veleposlaniki vseh 30 držav članic Nata podpisali pristopna protokola Švedske in Finske ter tako začeli večmesečni proces ratifikacije teh protokolov v nacionalnih parlamentih.