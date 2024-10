Nato začel vojaške vaje jedrskega odvračanja

Letala F-35 in F-22 v spremstvu bombnikov B-1

Zavezništvo ob tem poudarja, da vaje niso odziv na rusko agresijo v Ukrajini. Kljub temu naj bi vaje Moskvi jasno sporočile, da se je Nato pripravljen braniti z jedrskim orožjem, če bi prišlo do najhujšega.

"Jedrsko odvračanje je temelj varnosti zavezništva. Steadfast Noon je pomemben preizkus jedrskega odvračanja in je jasno sporočilo vsakemu nasprotniku, da bo Nato zaščitil in branil vse zaveznike," je ob začetku vaj izjavil generalni sekretar Nata Mark Rutte .

Na letošnjih vajah jedrskega odvračanja bo sodelovalo 2000 vojakov in 60 letal iz 13 članic zavezništva. Med njimi bodo tudi sodobna bojna letala, ki lahko nosijo ameriške jedrske konice. Vaje bodo potekale v letalskih oporiščih v Belgiji in na Nizozemskem ter v zračnem prostoru nad Združenim kraljestvom, Dansko in Severnim morjem.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je vaje že obsodil in opozoril, da te v času vojne v Ukrajini le krepijo napetosti v regiji.