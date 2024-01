Nato začel vojaško vajo, sodeluje tudi 200 slovenskih vojakov

Začetek vaje je zaznamovalo izplutje ameriške vojaške ladje USS Gunston Hall, ki je v sredo zapustila ZDA in se odpravila proti Evropi. Do konca meseca pa bo proti Evropi zaplula tudi kanadska vojaška ladja, piše na spletni strani Nata.

Natova vaja bo trajala do 31. maja, na njej pa bo sodelovalo 90.000 vojakov iz vseh 31 članic Nata in kandidatke Švedske. Med njimi bo tudi približno 200 pripadnic in pripadnikov različnih enot Slovenske vojske. Ti bodo sodelovali na treh vajah v okviru vaje Neomajni branilec, in sicer na mednarodnih vojaških vajah Zmaj 24, Kobra 24 in Črni labod 24, ki bodo potekale od konca februarja do konca marca na ozemlju Slovenije, Poljske in Madžarske, je pojasnilo ministrstvo za obrambo.

Vaja Neomajni branilec je največja Natova vaja po vaji Reforger iz leta 1988. Potekala bo na območju od Severne Amerike do Natovega vzhodnega krila v Evropi. V njej bo sodelovalo 50 vojaških plovil, 80 letal in več kot 1100 bojnih vozil.