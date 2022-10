Nato začel z rednimi jedrskimi vajami: 'Niso povezane z napadom na Ukrajino'

Natovih vojaških vaj se bo udeležilo 14 držav in približno 60 zračnih plovil, vključno z bojnimi letali četrte in pete generacije, pa tudi nadzornimi in tankerskimi letali. Ta bodo do 30. oktobra preletavala Belgijo, Veliko Britanijo in Severno morje ter vadila izstreljevanje ameriškega jedrskega orožja. Med letali bodo tudi najnaprednejša bojna plovila, med drugimi ameriški bombniki B-52 dolgega dosega, ki bodo v evropski zračni prostor prileteli iz letalske baze Minot v Severni Dakoti.