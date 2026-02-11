Naslovnica
Tujina

Nato začenja misijo Arktična straža, Rusija poslala opozorilo

Bruselj / Moskva, 11. 02. 2026 14.56 pred 46 minutami 2 min branja 12

Avtor:
STA M.S.
Grenlandija

Zveza Nato je sporočila, da začenja novo misijo za okrepitev varnosti na območju Arktike, imenovano Arktična straža. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je ob tem napovedal, da bo Rusija v primeru militarizacije Grenlandije in vzpostavitve vojaških zmogljivosti, usmerjenih proti Rusiji, odgovorila tudi z vojaško-tehničnimi ukrepi.

"Arctic Sentry (Arktična straža) poudarja zavezanost Nata k zaščiti svojih članic in ohranjanju stabilnosti v enem od strateško najpomembnejših in okoljsko najbolj zahtevnih območij na svetu," je dejal ameriški general Alexus Grynkewich, ki poveljuje silam Nata v Evropi.

Novo misijo je Nato naznanil že prejšnji teden, ko je tiskovni predstavnik vrhovnega poveljstva zavezniških sil v Evropi Martin O'Donnell pojasnil, da bodo z njo dodatno okrepili položaj Nata na Arktiki in skrajnem severu.

Misija sledi Natovi vojaški vaji Arktična odpornost, v okviru katere sta bila na Grenlandijo napotena tudi dva slovenska častnika. Namen Arktične straže je krepitev varnosti na Arktiki. Prav pomisleke glede varnosti na Arktiki je Trump izpostavljal kot razlog za to, da bi nadzor nad Grenlandijo prevzele ZDA.

Trumpove težnje za prisvojitev Grenlandije so zavezništvo pahnile v eno najresnejših kriz od njegove ustanovitve. Januarja je Trump umaknil grožnje s priključitvijo Grenlandije s silo. Po kasnejšem pogovoru z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem je sporočil tudi, da sta oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in Arktike.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je medtem danes v govoru pred spodnjim domom ruskega parlamenta napovedal, da bo Rusija v primeru militarizacije Grenlandije odgovorila tudi z vojaško-tehničnimi ukrepi. 

Danska vojska na Grenlandiji
Danska vojska na Grenlandiji
FOTO: Profimedia

Velika Britanija v podvojitev števila vojakov na Norveškem

Število britanskih vojakov na Norveškem se bo v naslednjih treh letih povečalo z okrog 1000 na 2000, je napovedal obrambni minister John Healey. 

"Potrebe po obrambi naraščajo in Rusija predstavlja največjo grožnjo varnosti Arktike in skrajnega severa od hladne vojne," je med obiskom pri britanskih vojakih v oporišču na severu Norveške dejal Healey.

Že marca bodo v okviru Natove vojaške vaje na območje napotili okrog 1500 vojakov. Obsežna vaja se bo odvijala na Norveškem, Finskem in Švedskem, njen namen pa je uriti pripadnike sil zaveznic v ekstremnih arktičnih pogojih.

Healey je potrdil tudi, da bodo britanske sile odigrale svojo vlogo v novi misiji Arktična straža, ki jo za okrepitev varnosti na Arktiki načrtuje Nato.

Misijo Nata, po vzoru tistih v Baltskem morju ali na vzhodni fronti zavezništva, je predlagala britanska zunanje ministrica Yvette Cooper. O tej možnosti bodo v četrtek na zasedanju v Bruslju razpravljali obrambni ministri zavezništva.

PomisliNaSonce
11. 02. 2026 15.43
Drage pravljice za odrasle :)
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
11. 02. 2026 15.40
Rusija je namišljena grožnja,nas v Evropi ogrožajo samo ZDA.
Odgovori
+1
1 0
BBcc
11. 02. 2026 15.44
Ukrajina je prag Evrope. Se ti zdi to namišljeno. Je kar realno.
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
11. 02. 2026 15.34
Ti šment,... mosskovija je že sporočila, da se ne strinja. Kaj pa zdaj?🤣🤣🤣
Odgovori
-1
1 2
Prodana Slovenija
11. 02. 2026 15.30
Kar naj rine NATO na Arktik, tam jih čaka presenečenje...
Odgovori
-3
2 5
Celjan78
11. 02. 2026 15.31
Kaj pa? Ruske bedne sile? Brezzobi tiger?
Odgovori
+0
2 2
BBcc
11. 02. 2026 15.33
Prodan. Vadit gredo obrambo države, saj vidiš, da Putin napada suverene države.
Odgovori
+2
3 1
Cmrlj3
11. 02. 2026 15.33
Grenlandija je Danska. Danska je v NATO-u. Danska lahko na svojem ozemlju dela kar hoče in povabi tja kogarkoli hoče.
Odgovori
+4
5 1
Zmaga Ukrajini
11. 02. 2026 15.41
Hahahahaha,... "presenečenje", pa to. A to misliš takšno "presenečenje" kot mosskovitska "namera", da bodo v Venezuelo poslali podmornico in ostalo ladjevje,... ko je trampelj v Venezueli izvedel "montirano ugrabitev"? No, saj je bilo res presenečenje. Predvsem v tem, da ni prišla nobena mosskovitska ladja ali podmornica. Hmmm,... to sicer običajno razmišljujočemu človeku daje misliti, da ima mosskovija precejšnje težave. Kaj pa ti praviš? Aja, mosskovitsko gospodarstvo raste, a ne?🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
PinkoPilinko
11. 02. 2026 15.42
Amen!!
Odgovori
0 0
bibaleze
