Nato začenja misijo Arktična straža, Rusija poslala opozorilo

"Arctic Sentry (Arktična straža) poudarja zavezanost Nata k zaščiti svojih članic in ohranjanju stabilnosti v enem od strateško najpomembnejših in okoljsko najbolj zahtevnih območij na svetu," je dejal ameriški general Alexus Grynkewich, ki poveljuje silam Nata v Evropi.

Novo misijo je Nato naznanil že prejšnji teden, ko je tiskovni predstavnik vrhovnega poveljstva zavezniških sil v Evropi Martin O'Donnell pojasnil, da bodo z njo dodatno okrepili položaj Nata na Arktiki in skrajnem severu.

Misija sledi Natovi vojaški vaji Arktična odpornost, v okviru katere sta bila na Grenlandijo napotena tudi dva slovenska častnika. Namen Arktične straže je krepitev varnosti na Arktiki. Prav pomisleke glede varnosti na Arktiki je Trump izpostavljal kot razlog za to, da bi nadzor nad Grenlandijo prevzele ZDA.

Trumpove težnje za prisvojitev Grenlandije so zavezništvo pahnile v eno najresnejših kriz od njegove ustanovitve. Januarja je Trump umaknil grožnje s priključitvijo Grenlandije s silo. Po kasnejšem pogovoru z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem je sporočil tudi, da sta oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in Arktike.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je medtem danes v govoru pred spodnjim domom ruskega parlamenta napovedal, da bo Rusija v primeru militarizacije Grenlandije odgovorila tudi z vojaško-tehničnimi ukrepi.