Nato začenja misijo Arktična straža, Rusija poslala opozorilo

"Arctic Sentry (Arktična straža) poudarja zavezanost Nata k zaščiti svojih članic in ohranjanju stabilnosti v enem od strateško najpomembnejših in okoljsko najbolj zahtevnih območij na svetu," je dejal ameriški general Alexus Grynkewich, ki poveljuje silam Nata v Evropi.
Novo misijo je Nato naznanil že prejšnji teden, ko je tiskovni predstavnik vrhovnega poveljstva zavezniških sil v Evropi Martin O'Donnell pojasnil, da bodo z njo dodatno okrepili položaj Nata na Arktiki in skrajnem severu.
Misija sledi Natovi vojaški vaji Arktična odpornost, v okviru katere sta bila na Grenlandijo napotena tudi dva slovenska častnika. Namen Arktične straže je krepitev varnosti na Arktiki. Prav pomisleke glede varnosti na Arktiki je Trump izpostavljal kot razlog za to, da bi nadzor nad Grenlandijo prevzele ZDA.
Trumpove težnje za prisvojitev Grenlandije so zavezništvo pahnile v eno najresnejših kriz od njegove ustanovitve. Januarja je Trump umaknil grožnje s priključitvijo Grenlandije s silo. Po kasnejšem pogovoru z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem je sporočil tudi, da sta oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in Arktike.
Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je medtem danes v govoru pred spodnjim domom ruskega parlamenta napovedal, da bo Rusija v primeru militarizacije Grenlandije odgovorila tudi z vojaško-tehničnimi ukrepi.
Velika Britanija v podvojitev števila vojakov na Norveškem
Število britanskih vojakov na Norveškem se bo v naslednjih treh letih povečalo z okrog 1000 na 2000, je napovedal obrambni minister John Healey.
"Potrebe po obrambi naraščajo in Rusija predstavlja največjo grožnjo varnosti Arktike in skrajnega severa od hladne vojne," je med obiskom pri britanskih vojakih v oporišču na severu Norveške dejal Healey.
Že marca bodo v okviru Natove vojaške vaje na območje napotili okrog 1500 vojakov. Obsežna vaja se bo odvijala na Norveškem, Finskem in Švedskem, njen namen pa je uriti pripadnike sil zaveznic v ekstremnih arktičnih pogojih.
Healey je potrdil tudi, da bodo britanske sile odigrale svojo vlogo v novi misiji Arktična straža, ki jo za okrepitev varnosti na Arktiki načrtuje Nato.
Misijo Nata, po vzoru tistih v Baltskem morju ali na vzhodni fronti zavezništva, je predlagala britanska zunanje ministrica Yvette Cooper. O tej možnosti bodo v četrtek na zasedanju v Bruslju razpravljali obrambni ministri zavezništva.
