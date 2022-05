Nato zaradi hrvaškega Airbusa v zrak poslal dva bojna lovca

Hrvaško letalo Airbus 320 je v soboto nekaj po 9. uri zjutraj na relaciji Stockholm – Rim izgubilo radijsko povezavo, ko je vstopilo v italijanski zračni prostor, piše Jutarnji list.

Takoj za tem je Natov CAOC (Kombinirani letalski operativni center) s sedežem v Torrejónu v Španiji izdal ukaz za dvig dveh bojnih letal, lovcev Eurofighter iz 4. eskadrilje v Grossetu. Pilota sta v zraku uspela vzpostaviti stik s hrvaškim letalom. Pri tem sta ugotovila, da ni nič nujnega in da varnost posadke in potnikov ni ogrožena. Radijska povezava je bila ponovno vzpostavljena, lovca pa sta se vrnila v bazo v toskanskem mestu in v Torrejónu sporočila, da je šlo za lažni alarm.