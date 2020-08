Nato zavrača trditve Lukašenka, da so na meji Belorusije tuje vojaške enote

Nato je zavrnil trditve beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, da se na zahodni meji države zbirajo "čete tujih sil". Dodali so, da ne predstavljajo nobene grožnje Belorusiji ali katerikoli državi v regiji ter da je njihova drža "strogo defenzivna". Opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska je v edinem intervjuju za tuji medij dejala, da ne verjame, da je naslednja vodja Belorusije, ampak da ljudje s protesti ne smejo odnehati, saj bodo v tem primeru sužnji.

Lukašenko v Grodnem, ki je v bližini meje s Poljsko in Litvo.

Beloruski predsednik Alekander Lukašenko, ki je na oblasti že od leta 1994, je oblečen v vojaško uniformo oboroženim silam naročil, naj bodo v visoki pripravljenosti in z najstrožjimi ukrepi zatrejo vse poskuse revolucije in ogrožanja ozemeljske celovitosti države. V nagovoru je dejal tudi, da tuje države razpihujejo notranjepolitične razmere in skušajo zanetiti "barvno revolucijo". Prepričan je, da za vsem tem stoji Nato, ki želi razdeliti Belorusijo in v Minsku postaviti novega predsednika. Nato je njegove trditve zavrnil, rekoč, da "ne predstavljajo nobene grožnje Belorusiji ali katerikoli drugi državi ter da ne krepijo prisotnosti vojske v regiji". Dodali so, da je njihova drža "strogo defenzivna", so pa pozvali Belorusijo, da upošteva temeljne človekove pravice svojih državljanov. Litovski predsednik Gitanas Nausedaje dejal, da beloruski režim poizkuša preusmeriti pozornost od problemov znotraj države s popolnoma neutemeljenimi trditvami o neobstoječih zunanjih grožnjah. Tudi Poljaki so trditve označili za neresnične, žalostne ter presenetljive in dodali, da nimajo nobenega namena destabilizirati države. Če spomnimo na aktualno dogajanje v Belorusiji – 9. avgusta so potekale predsedniške volitve, na katerih naj bi Lukašenko dobil več kot 80 odstotkov glasu, a EU je volitve označila za nepoštene in nesvobodne, to pa menijo tudi mnogi prebivalci, ki že od rezultatov vzporednih volitev naprej protestirajo. Iz države so prišla poročila o nasilju nad protestniki in številnimi aretacijami, pa tudi o mučenju priprtih demonstrantov.

Protesti so se nadaljevali tudi v soboto – na Trgu neodvisnosti v Minsku so se zbrali protestniki, ki so mahali z lučmi na telefonu, beloruskimi zastavami in vzklikali geslo "svoboda". Tiskovna agencija Interfaxje poročala, da je policija znova poskušala razgnati več kot tisočglavo množico, ki je mirno protestirala. Voditeljica opozicije Svetlana Tihanovska, ki se je po tem, ko se je pritožila na izid volitev, zatekla v Litvo, je dala intervju za BBC. NovinarkaJean Mackenziejo je vprašala, če se ima za legitimno vodjo Belorusije, Tihanovska pa je dejala, da se ne more proglasiti za predsednico, saj ne poznajo realnega števila ljudi, ki so glasovali za njo oziroma za Lukašenka. "Kar zagotovo vemo, pa je, da so bili izidi volitev ponarejeni,"je dejala.

Svetlana Tihanovska pred podporniki v Litvi.