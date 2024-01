Natov admiral: Pripravite vodo, radio sprejemnik z baterijami in svetilko

Več vodilnih politikov v EU in članicah Nata je v zadnjih tednih začelo opozarjati na verjetnost, da bi Rusija v naslednjih nekaj letih napadla preostali del Evrope oz. članice Nata in EU. Pri časovnici zaenkrat sicer niso soglasni. Boris Pistorius, nemški obrambni minister, je dejal, da bi ruski napad lahko sledil v petih do osmih letih. Estonska predsednica vlade Kaja Kallas pravi tri do pet let, poljski premier Donald Tusk govori o nekaj letih, v nemškem Bildu pa se je pojavil scenarij o začetku vojne že v letu 2025. O tem govorijo tudi v ZDA, kjer pa so še pred dobrim mesecem dni v Pentagonu dejali, da je Rusija izgubila 90 odstotkov vojske, ki jo je imela pred invazijo.

Na četrtkovi novinarski konferenci v Bruslju so svoje mnenje o varnostnih razmerah v Evropi podali tudi predsednik Natovega vojaškega odbora admiral Rob Bauer, vrhovni poveljnik nata v Evropi general Christopher Cavoli in namestnik vrhovnega poveljnika zavezniških sil za transformacijo general Chris Badia.

Admiral Bauer je na vprašanje švedskega novinarja, kako se Nato pripravlja na potencialen izbruh vojne v Evropi, dejal, da se je v zadnjem letu veliko spremenilo v oboroženih silah in obrambnih organizacijah, da je "pomembno zavedanje, da se mora tudi družba v času konfliktov in vojn sodelovati, pa če nam je to všeč ali ne".