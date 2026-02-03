Natova letala nad Baltskim morjem prestregla Su-30 z nenavadno oborožitvijo

Špansko ministrstvo za obrambo je 28. januarja 2026 objavilo podrobnosti prestrezanja. Španski lovci F-18 so v bližini zračnega prostora zveze Nato prestregli nedoločeno število ruskih lovcev. Glede na fotografije, ki jih je objavilo špansko ministrstvo, je bilo eno od ruskih letal Su-30SM2, ruskega mornariškega letalstva, poroča The Aviationist.

Obrambni analitik in ruski strokovnjak za vojaško letalstvo Guy Plopsky je letalo z oznako "81 Blue" / RF-81885 identificiral kot del 4. gardijskega mešanega letalskega polka, nameščenega v letalski bazi Černjahovsk v Kaliningrajski oblasti.

Čeprav so srečanja z letali Su-30SM v mednarodnem zračnem prostoru nad Baltikom pogosta, to prestrezanje izstopa zaradi specifične oborožitve, ki jo je nosilo rusko lovsko letalo. Opremljeno je bilo z dvema protiladijskima raketama Kh-31A ali protiradarskima raketama Kh-31P/PK, skupaj z dvema kasetnima bombama serije RBK-500. "Če bi šlo za protiladjsko različico rakete Kh-31, bi bila to ena od konfiguracij za napad na plovila. Če bi šlo za protiradarsko različico, bi šlo za konfiguracijo za zatiranje sovražnikove zračne obrambe," je pojasnil Plopsky.