Natova letala nad Baltskim morjem prestregla Su-30 z nenavadno oborožitvijo

Špansko ministrstvo za obrambo je 28. januarja 2026 objavilo podrobnosti prestrezanja. Španski lovci F-18 so v bližini zračnega prostora zveze Nato prestregli nedoločeno število ruskih lovcev. Glede na fotografije, ki jih je objavilo špansko ministrstvo, je bilo eno od ruskih letal Su-30SM2, ruskega mornariškega letalstva, poroča The Aviationist.
Obrambni analitik in ruski strokovnjak za vojaško letalstvo Guy Plopsky je letalo z oznako "81 Blue" / RF-81885 identificiral kot del 4. gardijskega mešanega letalskega polka, nameščenega v letalski bazi Černjahovsk v Kaliningrajski oblasti.
Čeprav so srečanja z letali Su-30SM v mednarodnem zračnem prostoru nad Baltikom pogosta, to prestrezanje izstopa zaradi specifične oborožitve, ki jo je nosilo rusko lovsko letalo. Opremljeno je bilo z dvema protiladijskima raketama Kh-31A ali protiradarskima raketama Kh-31P/PK, skupaj z dvema kasetnima bombama serije RBK-500. "Če bi šlo za protiladjsko različico rakete Kh-31, bi bila to ena od konfiguracij za napad na plovila. Če bi šlo za protiradarsko različico, bi šlo za konfiguracijo za zatiranje sovražnikove zračne obrambe," je pojasnil Plopsky.
Kombinacijo kasetnih bomb s protiladijskimi ali protiradarskimi raketami so večkrat opazili v regiji Črnega morja, kjer so ruski Su-30SM iz 43. samostojnega jurišnega letalskega polka uporabljali kasetne bombe proti ukrajinskim brezpilotnim plovilom, poroča The Aviationist. To pa je prvič, da je bila takšna konfiguracija orožja potrjena v baltski regiji.
Zaenkrat ni jasno, ali je rusko letalo izvajalo demonstracijo moči, rutinsko patruljiranje, vadbeni let ali pa je bilo na poti v ali iz celinske Rusije.
Približno v istem času je ruska državna tiskovna agencija TASS poročala, da so lovska in bombna letala mornariškega letalstva Baltske flote sodelovala v načrtovanih vajah, ki so vključevale "natančne napade na zemeljske cilje". Po poročilu so posadke večnamenskih lovcev Su-30SM2 in bombnikov Su-24M na poligonu v vzhodnem delu Kaliningrajske regije vadile ognjeno podporo, zračno izvidovanje in natančne bombne napade z uporabo visokoeksplozivnih fragmentacijskih bomb OFAB-250-270. Vadili so tudi izogibanje simuliranim sovražnikovim lovcem in sistemom zračne obrambe.
Čeprav ruska mornarica prestreženega letala Su-30SM2 ni neposredno povezala s temi vajami, poročilo TASS nakazuje možnost, da je bilo letalo, opaženo nad Baltikom, del širše vaje in ne samostojne patrulje ali demonstracije moči.
