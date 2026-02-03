Naslovnica
Tujina

Natova letala nad Baltskim morjem prestregla Su-30 z nenavadno oborožitvijo

Kaliningrad, 03. 02. 2026 09.40 pred 52 minutami 2 min branja 8

Avtor:
M.V.
Prestreženo rusko lovsko letalo Su-30SM2

Španska lovska letala F-18M Hornet so nedavno prestregla letalo ruskih mornariških zračnih sil Su-30SM2, ki je nosilo nenavadno kombinacijo orožja za območje nad Baltskim morjem.

Špansko ministrstvo za obrambo je 28. januarja 2026 objavilo podrobnosti prestrezanja. Španski lovci F-18 so v bližini zračnega prostora zveze Nato prestregli nedoločeno število ruskih lovcev. Glede na fotografije, ki jih je objavilo špansko ministrstvo, je bilo eno od ruskih letal Su-30SM2, ruskega mornariškega letalstva, poroča The Aviationist.

Obrambni analitik in ruski strokovnjak za vojaško letalstvo Guy Plopsky je letalo z oznako "81 Blue" / RF-81885 identificiral kot del 4. gardijskega mešanega letalskega polka, nameščenega v letalski bazi Černjahovsk v Kaliningrajski oblasti.

Čeprav so srečanja z letali Su-30SM v mednarodnem zračnem prostoru nad Baltikom pogosta, to prestrezanje izstopa zaradi specifične oborožitve, ki jo je nosilo rusko lovsko letalo. Opremljeno je bilo z dvema protiladijskima raketama Kh-31A ali protiradarskima raketama Kh-31P/PK, skupaj z dvema kasetnima bombama serije RBK-500. "Če bi šlo za protiladjsko različico rakete Kh-31, bi bila to ena od konfiguracij za napad na plovila. Če bi šlo za protiradarsko različico, bi šlo za konfiguracijo za zatiranje sovražnikove zračne obrambe," je pojasnil Plopsky.

Kombinacijo kasetnih bomb s protiladijskimi ali protiradarskimi raketami so večkrat opazili v regiji Črnega morja, kjer so ruski Su-30SM iz 43. samostojnega jurišnega letalskega polka uporabljali kasetne bombe proti ukrajinskim brezpilotnim plovilom, poroča The Aviationist. To pa je prvič, da je bila takšna konfiguracija orožja potrjena v baltski regiji.

Zaenkrat ni jasno, ali je rusko letalo izvajalo demonstracijo moči, rutinsko patruljiranje, vadbeni let ali pa je bilo na poti v ali iz celinske Rusije.

Približno v istem času je ruska državna tiskovna agencija TASS poročala, da so lovska in bombna letala mornariškega letalstva Baltske flote sodelovala v načrtovanih vajah, ki so vključevale "natančne napade na zemeljske cilje". Po poročilu so posadke večnamenskih lovcev Su-30SM2 in bombnikov Su-24M na poligonu v vzhodnem delu Kaliningrajske regije vadile ognjeno podporo, zračno izvidovanje in natančne bombne napade z uporabo visokoeksplozivnih fragmentacijskih bomb OFAB-250-270. Vadili so tudi izogibanje simuliranim sovražnikovim lovcem in sistemom zračne obrambe.

Čeprav ruska mornarica prestreženega letala Su-30SM2 ni neposredno povezala s temi vajami, poročilo TASS nakazuje možnost, da je bilo letalo, opaženo nad Baltikom, del širše vaje in ne samostojne patrulje ali demonstracije moči.

Kitajska spreminja pravila igre za električna vozila

Preiskava sporne obnove: je angel preveč podoben Melonijevi?

Rookoko
03. 02. 2026 10.33
Kakšen strah... Nato komedija
Odgovori
0 0
_endrug
03. 02. 2026 10.33
Preizkušajo kako daleč lahko gredo.
Odgovori
0 0
300 let do specialista
03. 02. 2026 10.30
Kaj pa je pokazala preiskava o silnih dronih jeseni 2025???????????? Spet vse tiho kot severni tok??????? Vprašam za prijatelja, ker je v bunkerju.
Odgovori
+0
2 2
mojcd
03. 02. 2026 10.21
latvija je naslednjas, to je jasno
Odgovori
-10
1 11
SpamEx
03. 02. 2026 10.23
jasno kot današnje nebo
Odgovori
+7
8 1
dober dan
03. 02. 2026 10.32
Mhm, potem je na vrsti evropa potem zda in na koncu cel svet!!
Odgovori
0 0
mojcd
03. 02. 2026 10.21
pingajo nato....počasi....
Odgovori
-4
1 5
strupzdravilo
03. 02. 2026 10.19
upanje umre zadnje
Odgovori
+2
2 0
