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Natova lovca nad Litvo sestrelila dron, Poljska dvignila vojaška letala

Kijev, 15. 09. 2026 07.09 pred 57 minutami 3 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Ruski napadi na Kijev

Napetosti ob vzhodnem krilu Nata se stopnjujejo. Natova bojna letala so ponoči nad Litvo sestrelila brezpilotni letalnik, ki je vstopil v njen zračni prostor, je sporočil litovski predsednik Gitanas Nauseda. Skoraj istočasno je Poljska zaradi ruskih napadov z droni na Ukrajino preventivno aktivirala vojaško letalstvo in prebivalce dveh obmejnih območij opozorila na nevarnost. Neposredne grožnje poljskemu ozemlju sicer niso zaznali. Dogajanje prihaja v času novega vala napadov na Ukrajino, medtem ko Washington govori o dogovoru Moskve in Kijeva glede napadov na energetsko infrastrukturo, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa opozarja, da mora Rusija najprej dokazati, da je na deeskalacijo res pripravljena.

Litovski predsednik je sporočil, da je brezpilotni letalnik ponoči vstopil v litovski zračni prostor in da so ga uničila Natova bojna letala. "Ker Rusija krepi agresijo proti Ukrajini, je takšna pripravljenost ključnega pomena za našo regijo," je dodal. "Skupaj z zavezniki v Natu bo Litva branila svoj zračni prostor."

Litovski nacionalni center za krizno upravljanje je pred tem poročal o opaženem oziroma domnevnem dronu v bližini prestolnice Vilna, zaradi česar so vpoklicali Natova letala.

Incident se je zgodil le dan po drugem alarmu nad Litvo. Takrat je Natovo letalo prav tako poletelo zaradi domnevnega brezpilotnega letalnika, pozneje pa se je izkazalo, da je šlo za jato ptic.

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Poljska ponoči dvignila vojaška letala

Skoraj istočasno je ukrepala tudi Poljska. Poljske oborožene sile so okoli 1.50 zjutraj sporočile, da zaradi ruskih napadov z brezpilotnimi letalniki na območju Ukrajine izvajajo operacije vojaškega letalstva, katerih namen je preventivno zavarovati poljski zračni prostor.

Opozorila so prejeli prebivalci Podkarpatskega in Lublinskega območja na jugovzhodu države ob meji z Ukrajino.

Približno uro pozneje je poljska vojska sporočila, da se je napad na območju Ukrajine končal in da poljskemu ozemlju ni grozila nevarnost.

Ruski napadi na Kijev
Ruski napadi na Kijev
FOTO: AP

Nova noč napadov na Ukrajino in Rusijo

V Ukrajini so medtem ponoči znova odjeknile eksplozije. V Kijevu je dron zadel bencinski servis v okrožju Darnica. Po navedbah župana Vitalija Klička je bil vsaj en moški hudo poškodovan. Pred tem so bili v napadu zadeti tudi skladiščni objekti v okrožju Obolon.

Napadi pa potekajo v obe smeri. Guverner ruske Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev je sporočil, da je ruska zračna obramba ponoči sestrelila več kot 40 ukrajinskih dronov. Po njegovih navedbah žrtev ni bilo, poškodovani pa so bili industrijski objekt in okna več stanovanjskih stavb. Teh navedb ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

O raketnem napadu poročajo tudi iz ruske Rostovske oblasti. Guverner Jurij Sljusar je sporočil, da je bilo zadeto pristaniško mesto Taganrog, približno 55 kilometrov od ukrajinske meje. Po njegovih navedbah ni bilo mrtvih ali ranjenih, več zadetkov pa je povzročilo požare in poškodovalo stanovanjske hiše, izobraževalno ustanovo, poslovni objekt, plinovod, kmetijska skladišča ter druge objekte.

Trump govori o dogovoru, Zelenski zahteva zagotovila

Vojaško dogajanje je toliko bolj opazno zaradi diplomatskih premikov glede napadov na energetsko infrastrukturo.

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta se Rusija in Ukrajina strinjali z ustavitvijo napadov na energetske cilje. Zelenski je bil pri opisu dogovora previdnejši. Dejal je, da so ZDA predstavile "močan predlog" za vzajemno prenehanje napadov na kritično infrastrukturo. "Če je to lahko prvi korak k deeskalaciji – korak k ustavitvi ruskih napadov na našo kritično infrastrukturo in naših napadov v odgovor – potem je Ukrajina pripravljena podpreti deeskalacijo," je dejal.

Toda dodal je, da doslej niso videli resnične pripravljenosti Rusije, da bi končala vojno. Če lahko ZDA "zagotovijo", da je Rusija res pripravljena spoštovati dogovor, bo Ukrajina po njegovih besedah sprejela potrebne ukrepe.

nato ukrajina vojna

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KOMENTARJI1

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travc
15. 09. 2026 08.21
Zelenski bi rad vpletel evropo v vojno.To še otroci vedo.
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