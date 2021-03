Natovi lovci v bližini zračnega prostora zavezništva prestregli več ruskih bombnikov

Na skrajnem severu so norveški lovci F-16 prestregli dve skupini ruskih vojaških letal, ki so letela blizu norveške obale. Radarji so zaznali dva ruska bombnika Tu-95 Bear, ki sta svojo pot nadaljevala naprej na jug, nad Severno morje, zaradi česar sta svoje lovce, Typhoon in F-16, aktivirali tudi Velika Britanija in Belgija. Kasneje istega dne so enaki norveški lovci nad mednarodnimi vodami prestregli dva bombnika Tu-160 Blackjack.

"To, da smo prestregli več skupin ruskih letal, dokazuje pripravljenost in sposobnost Natovih sil pri varovanju zavezniškega zračnega prostora 24 ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni v letu," je dejal general Andrew Hansen , namestnik načelnika štabnega operativnega zračnega zavezniškega poveljstva iz Ramsteina v Nemčiji.

Natovi radarji so zaznali tudi tri ruska vojaška letala v bližini zavezniškega zračnega prostora nad Črnim morjem. V nebo so se dvignila turška, romunska in bolgarska lovska letala ter sledila ruskim letalom, dokler ta niso zapustila območja. Nad Baltskim morjem pa so italijanska lovska letala spremljala let ruskega letala Il 38, ki je namenjeno mornariškemu patruljiranju in protipodmorniškemu bojevanju.

"Osebje v dveh Natovih letalskih operativnih centrih v Uedemu v Nemčiji in španskem Torrejonu se je hitro odzvalo na neznana letala v bližini meja zavezništva in tako nemudoma pozvalo k vzletu lovcev iz Norveške, Združenega kraljestva, Belgije, Italije, Romunije, Bolgarije in Turčije. Tako so zaščitili zavezniški zračni prostor," je dejal Hansen.