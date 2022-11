Naval bogatih Rusov v Srbijo povzročil skokovito rast najemnin

Bivališče v Srbiji je od začetka vojne prijavilo več kot 104.000 Rusov, a je zelo težko oceniti, koliko ruskih državljanov je trenutno v državi, saj gre za različne kategorije beguncev in različne primere, je povedal direktor Centra za zaščito in pomoč iskalcem azila Radoš Đurović za srbsko televizijo TV K1.

Dodal je, da je med ruskimi državljani veliko podjetnikov in lastnikov visokotehnoloških družb. To potrjujejo tudi podatki agencije za gospodarske registre, po katerih so Rusi od začetka marca v Srbiji ustanovili več kot 2300 podjetij.

Stanovanje se odda v istem dnevu

Prihod ruskih državljanov v Srbijo je povzročil veliko rast cen stanovanjskih najemnin. V občinah, kjer je mesečna najemnina za stanovanje pred enim letom znašala 300 evrov, je danes 600 evrov, stanovanj, ki so bila prej na voljo za 500 evrov mesečne najemnine, pa zdaj ni več mogoče dobiti za manj kot 1000 evrov, piše srbski časnik Blic.

"Razmere so žal takšne, da stanovanj za 200 in 300 evrov skoraj ni. Cene so se precej povišale zaradi priliva ljudi iz tujine, predvsem iz Rusije. Ko se pojavi oglas za stanovanje, se to odda dobesedno v enem dnevu," je za srbski portal televizije N1 pojasnil nepremičninski agent iz agencije City Expert Nikola Čobić. Dodal je, da je težko najti 30 kvadratnih metrov veliko stanovanje na dobri lokaciji za manj kot 400 ali 500 evrov.

Polni tudi hoteli

Z obiskom so zadovoljni tudi hotelirji v srbski prestolnici. V Beogradu so po podatkih državnega zavoda za statistiko od začetka leta našteli 1.962.912 hotelskih nočitev, kar je za 54 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Na prvem mestu po številu hotelskih gostov v prestolnici so prav Rusi.