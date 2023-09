Naval migrantov na Lampeduso, utonil petmesečni dojenček

Število migrantov na otoku Lampedusa se iz dneva v dan veča, na njem se je včeraj izkrcalo kar 1850 ljudi, tako da je skupno število migrantov na Lampedusi zdaj naraslo na več kot 6700.

Med izkrcanimi pa žal ni petmesečnega dojenčka, ki je potoval na ladji, ki se je malo pred otokom prevrnila. Še preden je migrante dosegla obalna straža, je otroka pogoltnilo morje. Vsi drugi so bili rešeni, vključno z otrokovo materjo, najstnico iz Gvineje, poroča Guardian. Italijanski obalni straži je uspelo iz vode izvleči otrokovo truplo, oblasti pa so sprožile preiskavo. Mladoletni materi zdaj nudijo psihološko podporo.

Lampedusa, najjužnejša točka Italije in prvo pristanišče za ljudi, ki prihajajo iz severne Afrike, je že dolgo žarišče migracijske krize v Evropi. Večina tamkajšnjih beguncev je nastanjenih v sprejemnem centru na otoku, ki sprejme okoli 400 ljudi. Po besedah župana so prebivalci Lampeduse obupani. "Vsi so na nek način pomagali migrantom, ki so potrebovali pomoč. Zdaj pa je skrajni čas, da poiščemo strukturno rešitev," je nadaljeval Mannino.