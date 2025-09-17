Svetli način
Tujina

Navalna: Laboratorijski testi so dokazali, da so Alekseja zastrupili

Moskva , 17. 09. 2025 13.16 | Posodobljeno pred 24 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
9

Julija Navalna, vdova ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, je sporočila, da so laboratorijski testi bioloških vzorcev potrdili, da je bil njen mož ubit zaradi zastrupitve med prestajanjem zaporne kazni na Arktiki februarja 2024.

V danes objavljenem video sporočilu Julija Navalna trdi, da so "laboratoriji v dveh državah prišli do zaključka, da je bil Aleksej ubit. Natančneje: zastrupljen." Dodala je, da je njegovim sodelavcem uspelo vzorce pretihotapiti in prenesti v tujino, preden je bil Navalni pokopan, poroča Index.

Aleksej Navalni
Aleksej Navalni FOTO: AP

 Navalna ni navedla podrobnosti o tem, kateri vzorci so bili analizirani, vendar je pozvala laboratorije, naj neodvisno objavijo ugotovitve in navedejo, za kateri strup gre. 

Julija Navalna
Julija Navalna FOTO: AP

Objavila je tudi fotografije, za katere trdi, da prikazujejo celico po tem, ko so odpeljali truplo njenega moža, na katerih je na tleh vidno bruhanje. Po njenih besedah so priče iz zapora povedale, da se je Navalni trzal na tleh. Kremelj je očitke zavrnil.

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je že leta 2020 preživel napad s strupom novičokom, od leta 2021 in vse do njegove smrti pa je za rešetkami kritiziral ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovo politiko, zlasti invazijo na Ukrajino. Vzrok za smrt Putinovega kritika ostaja zavit v tančico skrivnosti. Kremelj govorice in ugibanja o usmrtitvi Navalnega kategorično zanika. Sprva so trdili, da naj bi zaprti opozicijski voditelj umrl zaradi naravnih vzrokov. Ruski preiskovalni odbor, ki je preiskoval vzrok smrti Navalnega, je naposled sklenil, da je njegova smrt posledica več bolezni ter da niso odkrili kaznivega dejanja, je poročal Politico.

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watchy
17. 09. 2025 13.47
+1
V baltskih državan ni bil tok priljubljen, ker je podpiram invazijo na gruzijo.
ODGOVORI
1 0
McGregor---
17. 09. 2025 13.40
+0
Neodvisna preiskava vzorcev v EU laboratoriju in nova EU anti-propaganda 😂😂😂
ODGOVORI
2 2
iskriv
17. 09. 2025 13.37
+4
Noben Putinov politični nasprotnik ni preživel , uporablja Stalinistične metode odstranjevanja svojih nasprotnikov .
ODGOVORI
4 0
McGregor---
17. 09. 2025 13.38
-1
Tudi od Zelenkota Ukrainskega ni nihče 😉
ODGOVORI
1 2
but_the_ppl_are_retarded
17. 09. 2025 13.43
Mhm, dost podobno, kot v Namčiji vsi, ki ne trobijo v nazzistichni rog.
ODGOVORI
0 0
Ici
17. 09. 2025 13.35
+2
Navalni je umrl brez potrebe in brez razloga. Zagotovo mu je bilo že v Nemčiji kristalno jasno, da ga bodo ob prihodu v Rusijo aretirali, obsodili, zapdli in prej ali slej likvidirali.
ODGOVORI
2 0
nexus4321
17. 09. 2025 13.30
-2
Te zgodbice so za zahod 🤣🤣🤣 .v Rusiji niso niti vedeli za njega 🤣🤣.
ODGOVORI
2 4
but_the_ppl_are_retarded
17. 09. 2025 13.29
-2
..po 4 letih pa to...
ODGOVORI
1 3
