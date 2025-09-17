Navalna: Laboratorijski testi so dokazali, da so Alekseja zastrupili

V danes objavljenem video sporočilu Julija Navalna trdi, da so "laboratoriji v dveh državah prišli do zaključka, da je bil Aleksej ubit. Natančneje: zastrupljen." Dodala je, da je njegovim sodelavcem uspelo vzorce pretihotapiti in prenesti v tujino, preden je bil Navalni pokopan, poroča Index.

Navalna ni navedla podrobnosti o tem, kateri vzorci so bili analizirani, vendar je pozvala laboratorije, naj neodvisno objavijo ugotovitve in navedejo, za kateri strup gre.

Objavila je tudi fotografije, za katere trdi, da prikazujejo celico po tem, ko so odpeljali truplo njenega moža, na katerih je na tleh vidno bruhanje. Po njenih besedah so priče iz zapora povedale, da se je Navalni trzal na tleh. Kremelj je očitke zavrnil.

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je že leta 2020 preživel napad s strupom novičokom, od leta 2021 in vse do njegove smrti pa je za rešetkami kritiziral ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovo politiko, zlasti invazijo na Ukrajino. Vzrok za smrt Putinovega kritika ostaja zavit v tančico skrivnosti. Kremelj govorice in ugibanja o usmrtitvi Navalnega kategorično zanika. Sprva so trdili, da naj bi zaprti opozicijski voditelj umrl zaradi naravnih vzrokov. Ruski preiskovalni odbor, ki je preiskoval vzrok smrti Navalnega, je naposled sklenil, da je njegova smrt posledica več bolezni ter da niso odkrili kaznivega dejanja, je poročal Politico.