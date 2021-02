Navalnega iz zapora odpeljali na neznano lokacijo

Eva Merkačeva , članica moskovske javne komisije, ki spremlja človekove pravice pridržanih, je za tiskovno agencijo AFP povedala, da je prepričana, da so Navalnega poslali v kazensko kolonijo, katere lokacija mu bo razkrita šele ob prihodu tja. " Preprosto ni druge možnosti ," je dejala in pojasnila, da bi moral Navalni po zakonu svojo kazen sicer prestajati v zaporu blizu prestolnice.

Vadim Kobzev , odvetnik Alekseja Navalnega, je po poročanju BBC povedal, da je prispel v zapor, kjer bi moral biti njegov klient, a so mu povedali, da ga več ni tam. Kam so ga odpeljali, mu niso razkrili. Po njegovih besedah je takšna poteza v nasprotju z zakonom, poleg tega o njegovi premestitvi niso obvestili njegove družine.

Spomnimo. 44-letni Navalni, najglasnejši kritik ruskih oblasti in predsednika Vladmirija Putina , je bil aretiran 17. januarja po vrnitvi iz Nemčije, kjer je pet mesecev okreval po zastrupitvi s kemičnim živčnim sredstvom v Sibiriji. Neodvisna preiskava je potrdila, da so ga ruski varnostni agenti poskušali ubiti.

Po njegovi vrnitvi v Rusijo je sodišče ugotovilo, da je kršil pogojne pogoje obsodbe zaradi poneverbe iz leta 2014, ki je bila splošno znano politično motivirana, in mu izreklo zaporno kazen skoraj treh let.

Njegova aretacija je sprožila val protestov in na ulice po vsej Rusiji se je zgrnilo več deset tisoč ljudi. Oblasti so pridržale približno 11.000 ljudi, mnogi so dobili zaporno kazen od 7 do 15 dni.

K izpustitvi Navalnega so pozvale številne evropske države, njegovo pridržanje je povzročilo tudi politične napetosti med Moskvo in zahodnimi državami, ki so se dogovorile o dodatnih sankcijah proti Rusiji. Da je primer nezakonit in da je njegovo življenje v zaporu ogroženo, je odločilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice in ruski vladi naložilo, naj ga izpusti.