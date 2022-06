Navalnega premestili v 'enega najgrozljivejših zaporov v Rusiji'

V Rusiji zaprt kritik Kremlja Aleksej Navalni je v sredo potrdil premestitev na drugo lokacijo. Premestili so ga v kazensko kolonijo strogega režima, njegovi zavezniki pa so dejali, da gre za "enega najgrozljivejših zaporov v Rusiji". Gre za kazensko kolonijo UK-6 'Melekhovo', ki je bila zaradi domnevnih zlorab zapornikov že večkrat tarča medijskih preiskav.

Maja je eden največjih nasprotnikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, dejal, da ruske oblasti zanj pripravljajo poseben zapor znotraj zapora. Ob tem se je skliceval na svoje sojetnike, poroča France 24. "Pozdravljeni vsem z območja strogega režima. Včeraj so me premestili v UK-6 Melekhovo," je Navalni zapisal na družbenem omrežju.

icon-expand Aleksej Navalni FOTO: AP

Kazenska kolonija leži v bližini mesta Vladimir, ki je od Moskve oddaljeno približno 250 kilometrov proti vzhodu. Kot poročajo tuji mediji, je bil ta zapor zlorabe zapornikov že večkrat predmet medijskih preiskav. To je potrdila tudi Navalnijeva tiskovna predstavnica Kira Jarmiš, ki je dejala, da je kolonija, kamor so ga premestili, razvpita po mučenju in ubijanju zapornikov. Kazensko kolonijo Melekhova je opisala kot "enega najgrozljivejših zaporov v Rusiji".

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pred tem je zaradi kršenja pogojne kazni po obtožbah o goljufiji dve leti in pol preživel v zaporu v ruskem mestu Pokrov. Zavezniki Navalnega sicer trdijo, da so mu kazen prisodili izpodbijanja Kremlja. Konec marca so 46-letniku zaporno kazen podaljšali na devet let, po tem, ko so ga spoznali za krivega goljufije in nespoštovanja sodišča. Zaradi kršitve pogojnega izpusta in starih obtožb goljufije je že prestal dve leti in pol zapora.