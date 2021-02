Navalnega premestili v kazensko kolonijo: odslužil bo dve leti in pol zaporne kazni

Vodja ruske opozicije Aleksej Navalni je bil premeščen v regijo Vladimir vzhodno od ruske prestolnice Moskve, kjer bo v kazenski koloniji odslužil kazen dveh let in pol zapora, ki so mu jo dosodili zaradi kršenja pogojne zaporne kazni, je sporočila komisija za nadzor človekovih pravic zapornikov v Moskvi.

Navalni, sicer oster kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je bil ta mesec obsojen na dve leti in pol zapora v kazenski koloniji zaradi kršitve pogojne zaporne kazni, medtem ko je bil v Nemčiji, kjer je okreval po zastrupitvi z živčnim strupom novičok. Zagovornik človekovih pravic Ruslan Vahapov, ki se ukvarja z obrambo pravic zapornikov, je za rusko tiskovno agencijo Tass dejal, da je Navalni prispel v kazensko kolonijo št. 2 v Pokrovu v osrednji ruski regiji Vladimir, ki leži okoli 200 kilometrov vzhodno od Moskve. "Po mojih informacijah je bil Navalni nedavno premeščen v IK-2 v Pokrovu. Informacije o njegovem prihodu v ta zavod za prestajanje kazni so zakrožile med sojetniki v kazenski koloniji," je še dejal Vahapov. Podporniki Navalnega več dni niso vedeli, kam so ga premestili. Vodja ruskega urada za zapore Aleksander Kalašnikov je v petek sporočil le, da bo Navalni kazen odslužil v kazenski koloniji, njenega imena pa ni razkril. Zagotovil je še, da bo Navalni kazen odslužil "v povsem običajnih pogojih" in da njegovo življenje in zdravje nista ogroženi. Tudi član omenjene komisijeAleksej Melnikov je za tiskovno agencijo Interfax dejal, da imajo zanesljivo informacijo, da je Navalni prispel v regijo Vladimir, da bi tam odslužil kazen. "Najprej bo v karanteni, nato pa ga bodo premestili v njegovo kolonijo," je še dejal. Navalni se je iz Nemčije, kjer je okreval po zastrupitvi z novičokom, sredi januarja vrnil v domovino. Takoj po prihodu so ga ruske oblasti aretirale, kar je sprožilo množične proteste po državi. Zastrupili naj bi ga na ukaz predsednika Putina, kar pa v Kremlju odločno zavračajo.