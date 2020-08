Navalnega zaradi slabega stanja še niso premestili v Berlin

Tiskovna predstavnica Navalnega Kira Jarmiš je to označila za popoln nesmisel, saj je še " dan pred tem plaval v reki in bil popolnoma trezen" . Edino, kar je po njenih besedah zaužil tisto jutro, je bil čaj v lokalu na letališču v Tomsku. S tem, ko zdravniki nasprotujejo njegovi premestitvi, po njenih besedah " neposredno ogrožajo njegovo življenje". "Smrtno nevarno je, da ostane v bolnišnici v Omsku brez opreme ali diagnoze ," je tvitnila danes.

Aleksej Navalni je še vedno v komi, priklopljen na ventilator. Bolnišnico v Omsku so preplavili policisti, njegove osebne predmete so zasegli in poslali na preiskave. Osebje je njegovi soprogi Juliji najprej preprečilo, da bi ga obiskala, pozneje pa ji je vstop v bolniško sobo dovolilo.

Pomoč ponudili tako Nemčija kot Francija

Univerzitetna bolnišnica Charite v Berlinu je sicer pripravljena, da ga sprejme in poskrbi zanj, je po poročanju BBC povedal vodja berlinske fundacije Cinema For Peace (Kino za mir) Jaka Bizilj.Kot je pojasnil, so pred tem dobili vsa potrebna dovoljenja za premestitev Navalnega in bi lahko v Berlin prispel že danes. Stroške prevoza in zdravljenja bi krili posamezniki, je dodal. To ni prvič, da je ta fundacija pomagala pri reševanju ruskega aktivista – leta 2018 so v Berlinu organizirali zdravljenje za Pjotra Verzilova, ki je bil prav tako zastrupljen.

V Omsku se je po besedah lokalnih oblasti danes zbral konzilij zdravnikov. Med njimi so tudi strokovnjaki iz Moskve, ki morajo Navalnega najprej pregledati, nato pa se bodo odločili, ali njegovo stanje dovoljuje polet z letalom.

Pomoč pri oskrbi Navalnega sta sicer ponudili tako Nemčija kot Francija. Nemška kanclerka Angela Merkelje povedala, da bo od njih prejel vso pomoč in potrebno medicinsko zdravljenje.

Navalnemu so hitro okrevanje zaželeli tudi v Kremlju. Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je dejal, da ni še nobenih dokazov, da bi bil zastrupljen in da gre samo za domneve. Če pa bodo v laboratoriju potrdili, da je zastrupljen, bodo tako kot za vsakega ruskega državljana uvedli preiskavo. Obljubili so tudi, da bodo pomagali tudi pri njegovi premestitvi, če bo to potrebno.