Navalnemu po novi obtožbi grozi daljša zaporna kazen

Septembra bodo v državi medtem potekale parlamentarne volitve, pred katerimi se sodelavci in podporniki tega ostrega kritika predsednika Vladimirja Putina soočajo z velikimi pritiski.

Vodji njegovih organizacij Leonida Volkova in Ivana Ždanova so oblasti v torek ovadile, ker da sta "zbirala finančna sredstva za financiranje ekstremistične organizacije". Volkov je vodil mrežo njegovih regionalnih uradov, Ždanov pa je bil vodja Protikorupcijske fundacije (FBK), ki je objavljala informacije o preiskavah bogatih in politično vplivnih Rusov. Če bosta spoznana za kriva, jima grozi do osem let zapora.

Navalni sam trenutno prestala dveinpolletno zaporno kazni zaradi starih obtožb. Bil je tarča številnih drugih preiskav, za katere sam pravi, da so politično motivirane.