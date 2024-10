Razkriti zapisi Navalnega: Preostanek življenja bom preživel v zaporu in tu tudi umrl

Oster kritik Vladimirja Putina je februarja letos umrl v zaporu med prestajanjem 19-letne zaporne kazni zaradi obtožb o ekstremizmu. "Preostanek življenja bom preživel v zaporu in tu tudi umrl," je Navalni zapisal 22. marca 2022, odlomke njegovih zapisov pa sta sedaj objavila časnika New Yorker in The Times.

"Ne bom imel nikogar, od kogar bi se lahko poslovil. Vse obletnice bodo praznovali brez mene. Nikoli ne bom videl svojih vnukov," je svoje občutke na papir zapisal med prestajanjem kazni.

S pisanjem je sicer začel že pred štirimi leti, kmalu po tem, ko je bil avgusta 2020 zastrupljen z živčnim strupom novičok. Med zdravljenem v Nemčiji pa je začel svoje spomine zbirati v zapisih.

Leta 2021 se je nato zdrav vrnil v Moskvo, kjer so ga takoj priprli. Tudi nadaljnjih 37 mesecev je v zaporu redno pisal dnevnik. 11. januarja 2022 je med drugim zapisal: "Edino, česar bi se morali bati, je, da bomo našo domovino predali lažnivcem, tatovom in hinavcem, ki jo bodo izropali," so zapise povzeli pri BBC.

Kljub slabšanju zdravstvenega stanja je svoje občutke osamljenosti na običajen zaporniški dan iskreno zapisoval. "V službi sediš sedem ur za šivalnim strojem na stolčku, ki ti ne seže do kolen. Po delu še nekaj ur sediš na leseni klopi pod portretom Putina. Temu se reče "disciplinska dejavnost"".

Zapise je vedno dopolnil s svojim humorjem, med drugim v zapisu, da je s svojimi odvetniki stavil o dolžini nove zaporne kazni. "Olga je računala na 11 do 15 let. Vadim je vse presenetil z napovedjo, da bo točno 12 let in šest mesecev. Jaz sem napovedal sedem do osem let in bil zmagovalec."