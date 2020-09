Navalni iz bolnišnice: Dihanje je zelo podcenjeno in ga močno priporočam

Aleksej Navalni, eden najvidnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, je 20. avgusta na notranjem letu v Sibiriji nenadoma in nepojasnjeno zbolel. Za zdaj prevladuje teorija, da je Navalni na letališču v Tomsku popil čaj, v katerega je nekdo nalil strup novičok. Zahodne države poskusa umora obtožujejo Rusijo, vendar Moskva kakršnokoli vpletenost zanika.

Na zdravljenje v Nemčijo so Navalnega prepeljali dva dneva kasneje. Po skoraj 14 dneh v umetni komi so ga pred tednom dni prebudili iz nje. Iz berlinske bolnišnice so sicer že včeraj sporočili, da se njegovo zdravstveno stanje še naprej izboljšuje. Dodali so, da pri dihanju nič več ne potrebuje pomoči medicinskega ventilatorja. Občasno lahko za kratek čas zapusti bolniško posteljo, so zapisali na spletni strani bolnišnice Charite.

Navalni pa se je prvič po zastrupitvi oglasil v javnosti na svojem Instagramovem profilu. "Še vedno ne morem nič prav zares opravljati sam, sem pa lahko včeraj cel dan dihal brez pomoči aparatur. V tem sem užival. Dihanje je zelo podcenjeno in ga močno priporočam."