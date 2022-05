Navalni izgubil pritožbo na zaporno kazen

Z zavrnitvijo pritožbe je prvotna sodba, v kateri je bil spoznan za krivega goljufije, postala pravnomočna. To pomeni, da bo opozicijski voditelj premeščen v kazensko kolonijo s strogim režimom in strogimi pogoji, ki le redko dovoljujejo obiske družine.

Oblečen je bil v črno zaporniško uniformo in zimsko jakno s krznom. Med zaslišanjem je bil videti umirjen in se je celo šalil o težavah z ozvočenjem.

Aleksej Navalni je svoje sojenje označil kot nesmiselno in dejal, da prezira moskovsko sodišče in ruski sodni sistem. "Vi, vaš sistem in Putin ste izdajalci ruskega ljudstva. Pripravljen sem sedeti v zaporu, da bi dokazal, da v Rusiji nismo vsi takšni," je dejal 45-letnik in v svojem govoru ponovno obsodil Kremelj in njegovo vojno v Ukrajini.

Zaslišanja so se sicer pričela prejšnji teden, vendar so Navalnemu odobrili teden dni preložitve, da ga je lahko obiskala njegova družina. Njegova odvetnica Olga Mihajlova je takrat sodišču dejala, da je treba kazen razveljaviti, saj da je nepravična in v nasprotju z mednarodnim pravom. Tožilec jo je sicer na drugi strani označil za zakonito in povsem upravičeno.

Hkrati je Navalni opozoril, da je njegova odvetniška ekipa ujela sodnico Margarito Kotovo, ko je sredi sojenja klicala nekoga iz predsedniške uprave.

Konec marca so mu zaporno kazen podaljšali na devet let, po tem, ko so ga spoznali za krivega goljufije in nespoštovanja sodišča. Zaradi kršitve pogojnega izpusta in starih obtožb goljufije je že prestal dve leti in pol zapora.