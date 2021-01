Navalni ljudi pozval na ulice: Ne molčite, uprite se

Aleksej Navalni se je v Rusijo vrnil po petih mesecih iz Nemčije, kjer se je zdravil in okreval po zastrupitvi z živčnim strupom novičok v Rusiji avgusta lani. V nedeljo so ga zaprli, ker naj bi kršil pogojno zaporno kazen iz leta 2014, v ponedeljek pa so mu na improviziranem sodišču na policijski postaji v Moskvi odredili 30 dni pripora do 15. februarja. Prepeljali so ga v moskovski zapor, kjer je zaradi pandemije covida-19 sedaj v 14-dnevni karanteni.

Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Peskov je sporočil, da "slišijo" zahteve po njegovi izpustitvi. " Ne moremo in ne bomo jih upoštevali," je dejal novinarjem v Moskvi. Izpostavil je, da je to ruska notranja zadeva in da ne bodo dovolili, da bi se kdo vanjo vmešaval.

Po njegovem prijetju so se iz sveta zvrstili pozivi k njegovi izpustitvi. Med drugim so k temu pozvale ZDA, EU, Nemčija in Francija, pa tudi visoki komisariat ZN za človekove pravice.

Danes je 44-letnik na You Tubu objavil videposnetek, v katerem je Ruse pozval k protestom proti vladi. " Česa se tatovi, ki se skrivajo v bunkerjih, najbolj bojijo? Dobro veste – da bi ljudje zavzeli ulice. Ne molčite. Uprite se. Pojdite na ulice, ne zaradi mene, pač pa zaradi sebe in svoje prihodnosti. Nihče se ne bo zavzel za nas, sami se moramo zavzeti zase. In toliko nas je, da če nekaj hočemo doseči, bomo to dosegli, " jih je nagovoril.

Jutri mora Navalni pred sodišče zaradi obtožb o obrekovanju vojnega veterana

Ruski preiskovalni odbor, ki preiskuje hude zločine, je julija lani odprl preiskavo proti Navalnemu zaradi obrekovanja veterana druge svetovne vojne. Ta je v promocijskem videu podprl ustavna dopolnila, ki so bila lansko poletje sprejeta in omogočajo Putinu, da ostane na položaju do leta 2036. Navalni pa naj bi "diskreditiral čast in dostojanstvo" veterana, ko je na Twitterju sodelujoče v videu označil za "sramoto države", izdajalce ter "ljudi brez vesti". Preiskavo so po odhodu Navalnega v Nemčijo ustavili, sedaj pa znova odprli.

Odvetnik Navalnega Vadim Kobzev je za radio Eho Moskve povedal, da bo jutri na sodišču potekala obravnava, a še ni jasno, ali bo Navalni zaradi karantene sploh lahko prisoten oziroma ali bo sodeloval preko video povezave. Dodal je, da vojnega veterana, ki je vložil tožbo, na obravnavi ne bo, saj je preiskavo zahteval brez lastne udeležbe v postopkih. Zaradi obrekovanja je sicer v Rusiji zagrožena kazen do pet milijonov rubljev (56.000 evrov) in do pet let zapora.

Na sodišču pa naj bi se 2. februarja začela obravnava, na kateri bodo odločili, ali bodo pogojno kazen na tri in pol leta zapora zaradi prevar iz leta 2014 Navalnemu spremenili v dejansko zaporno kazen.

Navalni in njegovi podporniki vztrajajo, da sta oba primera politično motivirana.

Spomnimo

Oster kritik ruskega predsednika in borec proti korupciji Navalni je 20. avgusta lani nepojasnjeno zbolel na letu iz Sibirije v Moskvo. Dva dni kasneje so ga prepeljali na zdravljenje v berlinsko bolnišnico Charite. Iz bolnišnice so ga odpustili 22. septembra.

Nemška vlada trdi, da je bil 44-letnik zastrupljen z živčnim strupom novičok, ki so ga razvili v nekdanji Sovjetski zvezi. To so potrdili tudi laboratorija na Švedskem in v Franciji ter Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW).

Navalni je prepričan, da je njegovo zastrupitev ukazal Putin, a Kremelj zanika vsakršno vpletenost v incident.