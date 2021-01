Navalni napovedal vrnitev v Rusijo

Ruski opozicijski politik Aleksej Navalni se bo v Rusijo vrnil v nedeljo, 17. januarja, je povedal po poročanju tiskovne agencije AFP. Vprašanja "vrniti se ali ne" si nisem nikoli postavljal, ker nisem odšel. Končal sem v Nemčiji, kamor sem prispel na mizi za oživljanje. V nedeljo, 17. januarja, se bom vrnil domov, je sporočil.

Spomnimo, da je Navalni, eden najvidnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, 20. avgusta lani na notranjem letu v Sibiriji nenadoma in nepojasnjeno zbolel. Na zdravljenje v Nemčijo so 44-letnika prepeljali dva dni kasneje. Tam so ugotovili, da je bil zastrupljen z živčnim strupom iz skupine novičok. Najverjetneje je bil strup v steklenici vode v njegovi hotelski sobi v Tomsku.

Medtem ko je bil Navalni v komi, pa so ruski sodni izvršitelji zasegli njegovo premoženje. Sodišče je namreč 27. avgusta lani odredilo prepoved transakcij, ki zadevajo njegov delež stanovanja v Moskvi, in zamrznilo njegove bančne račune.