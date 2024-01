Navalni o razmerah v zaporu: Tako je mrzlo, da se pokrivamo s časopisom

Poleg očitnih hladnih celic je Navalni dodal, da mu pazniki omejujejo število verskih besedil, ki jih lahko ima. "Predpisi pravijo, da smem imeti deset knjig. Za prakticiranje svoje vere potrebujem dve knjigi, ena zame preprosto ni dovolj in to neposredno krši moje verske pravice." Dejal je, da potrebuje več knjig, ker se v času svojega pripora izobražuje in prakticira verske običaje. Razlog za omejitve je, po mnenju Navalnega, preprečevanje študija islama. Dodal je, da si pazniki nenehno izmišljujejo nova pravila, kot je prepoved muslimanskih simbolov, medtem ko je krščanski križ dovoljen.

Navedbam politika je sicer nasprotoval predstavnik pravosodnega ministrstva in dejal, da obstajajo posebne omejitve za muslimanke zapornike. Pojasnil je tudi, da pazniki Navalnemu lahko prinesejo do deset knjig, a čez noč lahko obdrži le eno.

Navalnega so avgusta lani obsodili na 19 let zapora, potem ko so ga spoznali za krivega spodbujanje ekstremizma, ustvarjanja ekstremistične skupnosti in financiranja ekstremističnih dejavnosti. Do tedaj je bil že obsojen na 11 let in pol zaporne kazni v strogo varovanem zaporu zaradi goljufije in drugih obtožb, ki jih zanika.