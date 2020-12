Navalni: Poklical sem svoje morilce in dobil njihovo priznanje

Kudrjavcev je, ne vedoč, da gre za potegavščino, potrdil, da za zastrupitvijo stoji FSB in dejal, da so njegovi sodelavci nanesli novičok na notranje šive spodnjih hlač opozicijskega voditelja, medtem ko je ta bival v sibirskem mestu Tomsk.

Sredi avgusta letos je Navalni nenadoma zbolel na letu v Moskvo, dva dni kasneje so ga prepeljali na zdravljenje v Nemčijo. Laboratoriji v Nemčiji Franciji in na Švedskem so potrdili zastrupitev z živčnim strupom novičok. Sledi so našli na plastenki z vodo v hotelu, kjer je Navalni bival. To se sicer ne ujema z domnevnim priznanjem ruskega agenta.

Sibirska veja notranjega ministrstva trdi, da so zdravniki, ki so ga zdravili dva dni, preden so ga prepeljali v Nemčijo, potrdili diagnozo, da je imel "motnje v presnovi ogljikovih hidratov in kronično vnetje trebušne slinavke".Prav tako niso potrdili diagnoze o zastrupitvi. Sledov strupa naj ne bi našli na njegovih oblačilih ali predmetih, ki so jih našli v njegovi hotelski sobi in v lokalu na letališču, kjer je bil pred odhodom v Moskvo.